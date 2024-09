Anzeige

Malik Willis erlebt nicht nur sein Quarterback-Debüt für die Packers, sondern auch eine unappetitliche Premiere der ganz anderen Art.

Unappetitlicher Moment im NFL-Spiel zwischen den Green Bay Packers und den Indianapolis Colts. Weil sich Packers-Starting-Quarterback Jordan Love in Woche eins verletzt hatte, kam Backup Malik Willis zu seinem Spielmacher-Debüt für die Cheeseheads.

Im heimischen Lambeau Field erlebte Willis dabei aber auch noch eine Premiere der ganz anderen Art. So war es für den 25-Jährigen das erste Mal, dass sich der vor ihm stehende Center auf den Ball übergeben musste, das beschmutzte Exemplar in der Folge aber dennoch via Snap zu seinem Spielmacher beförderte.

Das Play, ein Passing-Spielzug bei Third-and-10, spielte Willis dann nicht wie geplant. Er brach seinen Dropback ab und rannte stattdessen los, ohne überhaupt einen anspielbaren Receiver auf dem Spielfeld zu suchen.

Nach der Partie erklärte Packers-Cheftrainer Matt LaFleur, der Backup-Quarterback hatte sich dazu entschieden, weil er den schleimigen Football für einen möglichen Pass nicht richtig greifen konnte.