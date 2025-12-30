- Anzeige -
NFL: Schwere Vorwürfe gegen Stefon Diggs - Anklage gegen Patriots-Star erhoben

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 22:03 Uhr
  • ran.de/SID
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/EVAN BERNSTEIN

Gegen Stefon Diggs wird Anklage erhoben. Der Patriots-Star weist die schweren Anschuldigungen entschieden zurück.

Wide Receiver Stefon Diggs von den New England Patriots sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Gegen den NFL-Profi ist wegen des Vorwurfs der Strangulation und Körperverletzung Anklage erhoben worden.

Die angebliche Tat soll sich laut Polizeiangaben Anfang Dezember ereignet haben. Die Vorwürfe kamen am Dienstag nach einer Anhörung vor Gericht in Dedham/Massachusetts an die Öffentlichkeit.

Ersten Medienberichten zufolge geht der 32-Jährige über seinen Anwalt gegen die Anschuldigungen vor. Diggs' Anwalt David Meier nannte die Vorwürfe in US-Medienberichten "unbegründet und nicht belegt".

Weitere Details zu den Ermittlungen sind bislang nicht bekannt, ebenso wenig, von wem die Vorwürfe konkret stammen sollen.

Stefon Diggs: New England Patriots äußern sich

Auch die Patriots haben sich inzwischen zu der Situation geäußert. Die Franchise teilte mit, "weiterhin Informationen sammeln und bei Bedarf uneingeschränkt mit den zuständigen Behörden und der NFL zusammenarbeiten" zu wollen.

Eine Wertung der Vorwürfe gab der Klub nicht ab – man wolle das laufende Verfahren respektieren.

Sportlich gehört Diggs weiterhin zu den Schlüsselspielern des Teams. Diggs führt die Patriots mit 82 Receptions und 970 Yards in der laufenden Saison an.

Der sechsmalige Super-Bowl-Champion New England ist mit einer Bilanz von 13 Siegen und 3 Niederlagen als Sieger seiner Division bereits für die Playoffs qualifiziert.

