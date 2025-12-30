Gegen Stefon Diggs wird Anklage erhoben. Der Patriots-Star weist die schweren Anschuldigungen entschieden zurück.

Wide Receiver Stefon Diggs von den New England Patriots sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Gegen den NFL-Profi ist wegen des Vorwurfs der Strangulation und Körperverletzung Anklage erhoben worden.

Die angebliche Tat soll sich laut Polizeiangaben Anfang Dezember ereignet haben. Die Vorwürfe kamen am Dienstag nach einer Anhörung vor Gericht in Dedham/Massachusetts an die Öffentlichkeit.

Ersten Medienberichten zufolge geht der 32-Jährige über seinen Anwalt gegen die Anschuldigungen vor. Diggs' Anwalt David Meier nannte die Vorwürfe in US-Medienberichten "unbegründet und nicht belegt".

Weitere Details zu den Ermittlungen sind bislang nicht bekannt, ebenso wenig, von wem die Vorwürfe konkret stammen sollen.