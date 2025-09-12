Anzeige
NFL - Green Bay Packers: In dieser Form führt die NFC nur durchs Lambeau Field! Ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 11:46 Uhr
  • Kai Esser

Die Green Bay Packers haben auch in Woche zwei einen Mitkonkurrenten um die Krone der NFC souverän besiegt. Vor allem die Art und Weise zeigt: In dieser Form führt der Super Bowl nur durchs Lambeau Field.

Von Kai Esser

Es war durchaus kein einfacher Start für die Green Bay Packers in die Saison 2025 - zumindest auf dem Papier.

Sowohl die Spiele gegen die Detroit Lions als auch die Washington Commanders waren Partien gegen in der Vorsaison bessere Gegner. 15-2 und 12-5 waren die Bilanzen der NFC-Schwergewichte, die Commanders standen sogar im NFC Championship Game.

Aber 2024 ist Vergangenheit und die Gegenwart heißt ganz klar: Green Bay Packers.

Die Art und Weise, wie sie die Lions (27:13) und Commanders (27:18) dominiert haben, lässt auf eine Zukunft schließen: In dieser Form führt die NFC North – und vielleicht die gesamte NFC – nur durch die eisigen Winde von Green Bay.

Green Bay Packers: Defense glänzt durch Polyvalenz - auch ohne Parsons

Bislang wirkt das Team von Head Coach Matt LaFleur wie eine Maschine, die präzise tickt – angeführt von einer Defense, die gegen zwei der gefährlichsten Offensiven der Liga glänzt.

Denn während sowohl die Lions als auch die Commanders über ein nominell gutes Laufspiel verfügen, war davon wenig bis nichts zu sehen. 46 bzw. 51 Yards - traumhafte Werte. Auch die Passverteidigung zeigt mit 425 zugelassenen Yards in zwei Spielen, dass gegen die Packers wenig zu holen ist.

Washington Commanders v Green Bay Packers - NFL 2025

Die Highlights der NFL auf Joyn

Alle Highlight-Clips des Spieltags in der Übersicht auf Abruf

Und das, obwohl Star-Neuzugang Micah Parsons verletzungsbedingt noch vergleichsweise wenig spielt.

"Man kann einen Hund nicht nur an der Leine lassen", monierte er nach dem Spiel scherzhaft. Und dennoch: In sehr begrenzten Snaps gelangen ihm in zwei Spielen eineinhalb Sacks. Wie produktiv wird er erst, wenn er wirklich "von der Leine" gelassen wird?!

Green Bay Packers: Endlich ist Jordan Love (nahezu) fehlerfrei

Auf der anderen Seite des Balles agieren die Packers präzise und fehlerfrei. Das hat vor allem mit Quarterback Jordan Love zu tun.

War der 26-Jährige in der Vergangenheit zwar für seine Chunk Plays bekannt, warf er aber auch in regelmäßigen Abständen Pässe, bei denen man sich fragen musste, ob nun Defensive Back oder Receiver das anvisierte Ziel waren.

NFL: Packers-Sieg! Jordan Love lässt Fetzen fliegen

Diese Bälle hat Love in den ersten beiden Partien völlig zu den Akten gelegt. Freilich, er brachte nicht jeden Wurf an den Mann, seine Completion Percentage von etwas über 60 Prozent ist gerade so okay. Die ist aber zweitrangig, wenn man damit in zwei Spielen 480 Yards und vier Touchdowns erwirft. Und noch wichtiger: Kein Turnover!

Love muss kein Superman wie Josh Allen sein. Er muss nichtmal auf dem Top-Niveau spielen, das Patrick Mahomes oder Joe Burrow seit Jahren vorgeben. Es reicht, keine Fehler zu machen, den Ball zu beschützen und den ein oder anderen tiefen Pass an den Mann zu bringen.

Wenn das - in Kombination mit der bereits eisenharten Defense - dauerhaft funktioniert, dann führt die NFC nur über die Packers.

