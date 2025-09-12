NFL - Green Bay Packers: In dieser Form führt die NFC nur durchs Lambeau Field! Ein Kommentar

Die Green Bay Packers haben auch in Woche zwei einen Mitkonkurrenten um die Krone der NFC souverän besiegt. Vor allem die Art und Weise zeigt: In dieser Form führt der Super Bowl nur durchs Lambeau Field. Von Kai Esser Es war durchaus kein einfacher Start für die Green Bay Packers in die Saison 2025 - zumindest auf dem Papier. NFL: Quarterback-Ranking vor Woche 2

NFL: Lamar Jackson entschuldigt sich nach Stadion-Eklat bei gesperrtem Fan Sowohl die Spiele gegen die Detroit Lions als auch die Washington Commanders waren Partien gegen in der Vorsaison bessere Gegner. 15-2 und 12-5 waren die Bilanzen der NFC-Schwergewichte, die Commanders standen sogar im NFC Championship Game. Aber 2024 ist Vergangenheit und die Gegenwart heißt ganz klar: Green Bay Packers. Die Art und Weise, wie sie die Lions (27:13) und Commanders (27:18) dominiert haben, lässt auf eine Zukunft schließen: In dieser Form führt die NFC North – und vielleicht die gesamte NFC – nur durch die eisigen Winde von Green Bay.

Green Bay Packers: Defense glänzt durch Polyvalenz - auch ohne Parsons Bislang wirkt das Team von Head Coach Matt LaFleur wie eine Maschine, die präzise tickt – angeführt von einer Defense, die gegen zwei der gefährlichsten Offensiven der Liga glänzt. Denn während sowohl die Lions als auch die Commanders über ein nominell gutes Laufspiel verfügen, war davon wenig bis nichts zu sehen. 46 bzw. 51 Yards - traumhafte Werte. Auch die Passverteidigung zeigt mit 425 zugelassenen Yards in zwei Spielen, dass gegen die Packers wenig zu holen ist.

Und das, obwohl Star-Neuzugang Micah Parsons verletzungsbedingt noch vergleichsweise wenig spielt. "Man kann einen Hund nicht nur an der Leine lassen", monierte er nach dem Spiel scherzhaft. Und dennoch: In sehr begrenzten Snaps gelangen ihm in zwei Spielen eineinhalb Sacks. Wie produktiv wird er erst, wenn er wirklich "von der Leine" gelassen wird?!

Green Bay Packers: Endlich ist Jordan Love (nahezu) fehlerfrei Auf der anderen Seite des Balles agieren die Packers präzise und fehlerfrei. Das hat vor allem mit Quarterback Jordan Love zu tun. War der 26-Jährige in der Vergangenheit zwar für seine Chunk Plays bekannt, warf er aber auch in regelmäßigen Abständen Pässe, bei denen man sich fragen musste, ob nun Defensive Back oder Receiver das anvisierte Ziel waren.

NFL: Packers-Sieg! Jordan Love lässt Fetzen fliegen