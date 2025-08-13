NFL - Green Bay Packers: Jordan Love muss sich Operation unterziehen

Die Green Bay Packers müssen vorerst auf Jordan Love verzichten. Der Quarterback muss operiert werden. Der Saisonauftakt ist jedoch nicht in Gefahr.

Schock für die Green Bay Packers, aber Entwarnung folgt: Quarterback Jordan Love hat sich am Dienstag einer Operation am linken Daumen unterzogen, um eine Bänderverletzung zu reparieren.

Dennoch rechnen die Packers damit, dass der Star-QB pünktlich zum Saisonstart in Week 1 gegen die Detroit Lions am 7. September fit ist.

"Der Eingriff hat zu diesem Zeitpunkt Sinn ergeben, jetzt konzentrieren wir uns darauf, ihn so schnell wie möglich zurück auf's Feld zu bekommen", sagte General Manager Brian Gutekunst.