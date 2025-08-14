nfl-offseason
NFL: Kansas City Chiefs - Datum für Anhörung von Rashee Rice festgelegt - wie lange fehlt er Patrick Mahomes und Co.?
Die Kansas City Chiefs können in der kommenden Saison auf Rashee Rice bauen - zumindest vorerst. Die Anhörung vor dem NFL-Gericht wurde nun terminiert.
Die NFL-Saison steht vor der Tür, die Kansas City Chiefs bereiten sich im Rahmen der Preseason auf die Spielzeit vor.
Über der Franchise um Star-Quarterback Patrick Mahomes schwebt allerdings seit Monaten eine potenzielle Sperre von Wide Receiver Rashee Rice.
Wie "ESPN" berichtet, kann das Team von Head Coach Andy Reid zumindest die ersten vier Spieltage auf Rice setzen. Denn die disziplinarische Anhörung der NFL findet demnach erst am 30. September statt.
Im Rahmen der Anhörung dürfte dann auch das Strafmaß festgesetzt werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Liga den Wide Receiver als disziplinarische Maßnahme für mehrere Spiele sperren wird.
NFL: Rashee Rice zu Haftstrafe verurteilt
Vor einigen Wochen wurde Rice bereits von einem Bezirksgericht zu fünf Jahren auf Bewährung und einer 30-tägigen Haftstrafe verurteilt, die zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der fünf Jahre abgeleistet werden kann.
Außerdem musste er im Rahmen eines Vergleichs im Zivilverfahren mehr als eine Million US-Dollar zahlen, dazu gehören Anwaltskosten und die Entschädigung der Unfallopfer, um die medizinischen Kosten zu decken.
Rice lieferte 2024 im texanischen Dallas ein illegales Straßenrennen und verursachte einen schweren Unfall mit insgesamt sechs Fahrzeugen. Im Anschluss flüchtete er vom Unfallort.
Zwei Beteiligte mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Rice, bei dem Marihuana im Wagen gefunden wurde, stellte sich später den Behörden und übernahm die Verantwortung für den Unfall.