Die NFL -Saison steht vor der Tür, die Kansas City Chiefs bereiten sich im Rahmen der Preseason auf die Spielzeit vor.

Die Kansas City Chiefs können in der kommenden Saison auf Rashee Rice bauen - zumindest vorerst. Die Anhörung vor dem NFL-Gericht wurde nun terminiert.

Über der Franchise um Star-Quarterback Patrick Mahomes schwebt allerdings seit Monaten eine potenzielle Sperre von Wide Receiver Rashee Rice.

Wie "ESPN" berichtet, kann das Team von Head Coach Andy Reid zumindest die ersten vier Spieltage auf Rice setzen. Denn die disziplinarische Anhörung der NFL findet demnach erst am 30. September statt.

Im Rahmen der Anhörung dürfte dann auch das Strafmaß festgesetzt werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Liga den Wide Receiver als disziplinarische Maßnahme für mehrere Spiele sperren wird.