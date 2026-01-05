Der Black Monday in der NFL ist vorüber, diverse Coaches sind ihren Job los. Welche Nachfolger werden gehandelt? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Vor keinem Tag fürchten sich die Trainer in der besten Football-Liga der Welt mehr. Am Tag nach dem Ende der Regular Season, dem Black Monday, werden traditionell unzählige Übungsleiter von ihren Aufgaben entbunden. Auch in diesem Jahr! So musste unter anderem Star-Coach Pete Carroll seine Koffer packen. Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden neu angestellt?

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

ran fasst Entlassungen, Neueinstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

- Anzeige -

+++ 18. Januar, 0:55 Uhr: Matt LaFleur bleibt Packers-Coach Die Green Bay Packers halten an Head Coach Matt LaFleur fest. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, erhält der verantwortliche Trainer eine mehrjährige Vertragsverlängerung. Auch General Manager Brian Gutekunst soll gehalten werden. LaFleur ist seit sieben Jahren Head Coach in Wisconsin, scheiterte aber wieder einmal früh in den Playoffs. Gegen Erzrivalen Chicago Bears setzte es in der Wild-Card-Runde der NFL-Playoffs eine Niederlage, obwohl die Packers zur Halbzeit mit 18 und bis ins Schlussviertel mit 15 Punkten geführt hatten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 17. Januar, 21:42 Uhr: John Harbaugh stimmt langfristigen Giants-Vertrag zu +++ John Harbaugh wird aller Voraussicht nach neuer Head Coach der New York Giants. Wie er gegenüber "ESPN" bekanntgab, stimmte er einem Fünfjahresvertrag bei den Giants zu. "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, Cheftrainer dieses traditionsreichen Teams zu sein, und freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den Familien Mara und Tisch. Vor allem aber kann ich es kaum erwarten, mit den großartigen Spielern dieses Teams loszulegen und zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können", erklärte Harbaugh. Kürzlich endete Harbaughs Ära bei den Baltimore Ravens, die er seit 2008 coachte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

+++ 17. Januar, 09:10 Uhr: Heuert der entlassene Dolphins-Coach in Tampa an? +++ Nach der Entlassung von Josh Grizzard sind die Tampa Bay Buccaneers auf der Suche nach einem neuen Offensive Coordinator. Im Zuge dessen hat die Franchise nun ein Vorstellungsgespräch mit Mike McDaniel geführt, das gab das Team bekannt. McDaniel arbeitete von 2022 bis 2025 als Cheftrainer der Miami Dolphins, wurde aber nach dem Ende der Regular Season kürzlich entlassen. Zuvor war er bereits als Offensive Coordinator im Stab von Kyle Shanahan bei den 49ers tätig. Für McDaniel war das Gespräch bei den Buccaneers eines von unzähligen Interviews. Zuletzt bewarb er sich auch für die Head-Coaching-Positionen bei den Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Tennessee Titans und Baltimore Ravens. Zudem führte er ein Interview für den Posten als Offensive Coordinator bei den Detriot Lions. Laut NFL-Insider Ian Rapoport soll der 42-Jährige in der kommenden Woche zudem bei den Los Angeles Chargers für deren vakanten OC-Posten vorsprechen. Die Bucs ihrerseits haben sechs weitere Kandidaten für die OC-Position interviewt. Unter anderem den Offensive Coordinator der Ravens, Mike Kafka, und den Interims-Cheftrainer der New York Giants, Brian Callahan.

- Anzeige -

+++ 16. Januar, 18:13 Uhr: Stefanski offenbar Favorit für Falcons-Posten +++ Kevin Stefanski ist aktuell offenbar Favorit auf den Posten als Head Coach der Atlanta Falcons. Das berichtet das New Yorker Sportmedium "SNY". Demnach sei der Ex-Coach der Cleveland Browns die bevorzugte Wahl, nachdem John Harbaugh aller Voraussicht nach bei den New York Giants unterschreiben wird. Schon zuvor sei dem Bericht zufolge wahrscheinlich gewesen, dass die Falcons und Giants sich einen Zweikampf um Harbaugh liefern, der Verlierer in diesem Duell dann aber recht schnell seinen Fokus auf Stefanski richten würde. Stefanski hatte die Browns seit der Saison 2020 geleitet, gleich zweimal war er in diesem Zeitraum zum Trainer des Jahres gewählt worden. Nach einer enttäuschenden Saison mit einem 5-12-Record war der 43-Jährige entlassen worden.

- Anzeige -

+++ 16. Januar, 07:42 Uhr: Miami Dolphins haben Saleh und Minter im Auge +++ Die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Head Coach Mike McDaniel bei den Miami Dolphins geht weiter. Nachdem McDaniel ein Experte für die Offense war, haben die Dolphins nun zwei Experten für die Defense eingeladen: Jesse Minter und Robert Saleh. Minter war zuletzt Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers und platzierte seine Defense in vielen metriken in den Top 5. Saleh kämpft als DC aktuell mit den San Francisco 49ers um den Einzug ins NFC Championship Game. Während Minter ein Rookie auf der Position des Cheftrainers wäre, hat Saleh bereits zweieinhalb Jahre Erfahrung bei den New York Jets gesammelt.

- Anzeige -

+++ 15. Januar, 09:38 Uhr: Detroit Lions interviewen Zac Robinson für Job als Offensive Coordinator +++ Die Detroit Lions haben offenbar einen ersten Kandidaten für den vakanten Posten des Offensive Coordinators zum Interview eingeladen. Wie Ian Rapoport von "NFL Media" berichtet, wird Zac Robinson am Donnerstag beim Team von Wide Receiver Amon-Ra St. Brown vorsprechen. Robinson koordinierte zuletzt das Angriffsspiel der Atlanta Falcons, machte sich aber davor schon einen Namen bei den Los Angeles Rams. Dort arbeitete er fünf Jahre lang unter anderem als Quarterback-Coach und Pass Game Coordinator. Aus seiner Zeit bei den Rams kennt er den heutigen Lions-QB Jared Goff sehr gut. Als weitere Kandidaten für den OC-Job bei den Lions gelten der ehemalige Dolphins-Head-Coach Mike McDaniel, Giants-Interims-Head- Coach Mike Kafka sowie Jake Peetz, derzeit Pass Game Coordinator bei den Seahawks. Kommentar: Mike McDaniel wäre der passende Lions-OC

- Anzeige -

+++ 15. Januar, 06:28 Uhr: Pittsburgh Steelers laden ersten Kandidaten ein +++ Erstmals seit fast 20 Jahren werden die Pittsburgh Steelers ein Bewerbungsgespräch für einen Head Coach geführt. Defensive Coordinator Brian Flores von den Minnesota Vikings ist der erste Name, der angefragt wurde. Aktuell weilt Flores in Washington um sich für den Job des Defensive Coordinators der Commanders zu bewerben. Laut "ESPN" soll er danach zu den Steelers fliegen. Flores hat eine Geschichte in Pittsburgh: Nach seiner Entlassung bei den Miami Dolphins 2021 verbrachte er die Saison 2022 bei den Steelers als Coach der Linebacker. Auch interessant: NFL: John Harbaugh hat sich entschieden! Unterschrift als Head Coach steht wohl kurz bevor

+++ 14. Januar, 23:12 Uhr: Jesse Minter spricht bei den Ravens vor +++ Die Baltimore Ravens haben ein Bewerbungsgespräch mit Jesse Minter geführt, dem Defensive Coordinator der Los Angeles Chargers. Minter gilt als einer der vielversprechendsten Koordinatoren, die in diesem Jahr Head Coach werden könnten. Die Defense der Chargers war in mehreren Metriken sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf unter den Top 5 der NFL.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 14. Januar, 16:27 Uhr: John Harbaugh führt persönliches Interview mit Giants +++ Ist John Harbaugh womöglich schon bald wieder vom Markt der interessantesten Head-Coaching-Kandidaten? Wie mehrere US-Medien berichten, führt der Ex-Ravens-Coach an diesem Mittwoch bei den New York Giants sein erstes persönliches Vor-Ort-Interview. Das Besondere: Die Giants sind aktuell das einzige Team, das tatsächlich auch schon direkt einen neuen Head Coach anstellen darf. Denn nur die Franchise aus New York hat in ihrem Prozess die "Rooney Rule" bereits erfüllt. Diese verlangt von Teams, mindestens mit zwei Vertretern von Minderheiten Job-Interviews zu führen. Da die Giants bereits mit Antonio Pierce und Raheem Morris gesprochen haben, wurde diese Auflage abgehakt. Theoretisch könnte Harbaugh also bereits am Dienstag einen Vertrag bei den Giants unterschreiben, womit einer der prominentesten verfügbaren Coaches wieder vergeben wäre. Allerdings ist es eher wahrscheinlich, dass Harbaugh noch andere Vorstellungsgespräche wahrnehmen wird. Noch in dieser Woche soll er Berichten zufolge Termine bei den Atlanta Falcons und den Tennessee Titans haben.

+++ 14. Januar, 06:09 Uhr: Patullo nicht mehr OC der Philadelphia Eagles +++ Nach der Playoff-Schlappe gegen die San Francisco 49ers hat Head Coach Nick Sirianni die Reißleine gezogen und den in der Kritik stehenden Offensive Coordinator Kevin Patullo von seinem Posten entfernt. "Ich habe diese schwierige Entscheidung getroffen, aber wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, dann ist das am Ende meine Schuld", heißt es von Sirianni in einem Statement. Wichtig dabei: Patullo wurde nicht entlassen. Es ist also gut möglich, dass er 2026 in anderer Rolle zum Trainerteam gehört. Damit werden die Eagles im fünften Jahr in Folge mit einem anderen Offensive Coordinator in die Saison gehen.

- Anzeige -

+++ 13. Januar, 19:59 Uhr: Los Angeles Chargers entlassen nach Playoff-Aus Offensive Coordinator Greg Roman +++ Die 3:16-Niederlage in der Wild Card Round gegen die New England Patriots hat bei den Los Angeles Chargers zu ersten personellen Konsequenzen geführt. Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, ist Offensive Coordinator Greg Roman entlassen worden. Nach den mageren drei Pünktchen bei den Patriots ist es zumindest nachvollziehbar, dass zunächst der Verantwortliche für die Offensive seinen Hut nehmen muss.

- Anzeige -

+++ 12. Januar, 22:00 Uhr: John Harbaugh führt erstes Job-Interview +++ John Harbaugh legt los. Bereits am Montag führte die wohl begehrteste Aktie auf dem Trainermarkt Gespräche mit einem ersten Team: Harbaugh unterhielt sich mit den Atlanta Falcons. Das glab das Team bekannt. "Die Falcons sind das einzige Team, das noch keinen General Manager installiert hat – das könnte Harbaugh die Möglichkeit geben, seinen Wunschkandidaten für diesen Posten gleich mitzubringen", erklärte NFL-Insider Tom Pelissero bei "NFL GameDay Morning". Wie Pelissero zuvor berichtete, sollen neben den Falcons auch die Miami Dolphins, New York Giants und Tennessee Titans an dem früheren Ravens-Coach interessiert sein. Auch interessant: NFL Playoffs: Josh Allen verletzt - Sorgen um angeschlagenen Quarterback-Star der Buffalo Bills

+++ 12. Januar, 10:42 Uhr: Mike McDaniel stellt sich wohl bei Browns und Titans vor +++ Erst in der vergangenen Woche wurde Mike McDaniel als Head Coach der Miami Dolphins entlassen. Schon am Montag soll er sich nach Informationen von "Cleveland.com" bei den Cleveland Browns als Bewerber für den vakanten Trainerposten vorstellen. Die Browns hatten sich ihrerseits am Montag nach dem Ende der Regular Season von ihrem Cheftrainer Kevin Stefanski getrennt. Ihm wurde die zweifelhafte Ehre zu teil, das erste Opfer des Black Monday zu sein. Nach Cleveland wird McDaniel laut "NBC" am Mittwoch die Tennessee Titans besuchen. Beim Team aus Nashville ist der Posten des Head Coaches bereits seit Oktober vakant, nachdem Brian Callahan entlassen und interimsweise durch Mike McCoy ersetzt wurde. McDaniel kam in vier Jahren bei den Dolphins auf eine Bilanz von 35:33-Siegen und führte das Team in den ersten beiden Spielzeiten in die Playoffs. In den vergangenen beiden Jahren standen 15 Siegen 19 Niederlagen gegenüber.

+++ 11. Januar, 14:05 Uhr: John Harbaugh will offenbar drei oder vier Teams treffen +++ Acht Teams befinden sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Coach. Seit seiner Entlassung bei den Baltimore Ravens gilt John Harbaugh als heißester Kandidat auf dem Markt. Wie "Fox"-Reporter Jay Glazer berichtet, hat ihm der 63-Jährige verraten, dass ihn alle Teams kontaktiert hätten, er aber keineswegs Interviews mit allen führen wolle. "Er wird die Auswahl an diesem Wochenende auf etwa drei oder vier Teams eingrenzen und dann in dieser Woche seine Entscheidung treffen, wohin er reisen möchte", zitiert der Insider den Super-Bowl-Sieger der Saison 2012. Harbaughs Berater Bryan Harlan betonte laut "ESPN", dass bereits in den ersten 45 Minuten nach der Entlassung seines Klienten sieben Teams bei ihm ihr Interesse hinterlegt hätten. Mindestens eines davon hatte zu jenem Zeitpunkt noch einen Head Coach. Dabei könnte es sich um die Miami Dolphins handeln, die Mike McDaniel erst am Donnerstag entlassen haben und seither mit Harbaugh in Verbindung gebracht werden.

+++ 10. Januar, 18:04 Uhr: Titans terminieren wohl Gespräch mit Kevin Stefanski +++ Der kürzlich bei den Cleveland Browns gefeuerte Kevin Stefanski hat wohl schon das nächste Vorstellungsgespräch. Laut Ian Rapoport gibt es am Samstag Gespräche zwischen Stefanski und den Tennessee Titans. Zuvor traf sich Stefanski schon mit den New York Giants, den Baltimore Ravens und den Las Vegas Raiders. Zudem gibt es Gerüchte, dass auch noch Gespräche mit den Atlanta Falcons anstehen.

+++ 10. Januar, 11:35 Uhr: Miami Dolphins stellen neuen GM vor +++ Es ist offiziell: Die Miami Dolphins haben Jon-Eric Sullivan als ihren neuen General Manager vorgestellt. Dieser arbeitete in den vergangenen vier Jahren als Vizepräsident des Spielerpersonals bei den Packers. Insgesamt war er 22 Jahre lang in Green Bay tätig. "Ich könnte nicht begeisterter sein, Jon-Eric Sullivan als unseren neuen General Manager willkommen zu heißen. Jon-Eric bringt eine klare Vision mit, wie man ein Football-Team aufbaut und führt, die auf seinen eigenen Erfahrungen in einer erfolgreichen Organisation basiert", wird Dolphins-Owner Stephen Ross zitiert. Und weiter: "Im Laufe unseres Auswahlverfahrens wurde deutlich, wie sehr Jon-Eric in der gesamten Liga als Talent-Scout, Führungskraft und integrer Mensch geschätzt wird. Wir hatten eine Gruppe äußerst talentierter Kandidaten, und Jon-Erics Fähigkeit, sich so deutlich abzuheben, spricht für sich."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Sullivan, der bereits einen "zielgerichteten, disziplinierten und soliden Teambildungsprozess" versprach, galt bei den Packers als enger Vertrauter des dortigen GM Brian Gutekunst. Die erste Aufgabe des 50-Jährigen besteht nun darin, nach der Entlassung von Mike McDaniel einen neuen Head Coach zu finden.

+++ 09. Januar, 17:50 Uhr: Dolphins haben wohl neuen General Manager gefunden +++ Die Miami Dolphins sollen sich bei der Suche nach einem neuen General Manager auf einen Favoriten festgelegt haben. Wie Ian Rapoport und Tom Pelissero vom "NFL Network" und "ESPN"-Reporter Adam Schefter übereinstimmend berichten, steht das Team vom South Beach vor einer Einigung mit Jon-Eric Sullivan, Sohn des langjährigen NFL- und College-Coaches Jerry Sullivan. Der aktuelle Vice President of Player Personnel der Green Bay Packers arbeitet seit 2003 bei der Franchise aus der NFC North und gilt als enger Vertrauter von General Manager Brian Gutekunst. In Miami würde Sullivan auf den im Oktober entlassenen Chris Grier folgen. Seine erste Aufgabe würde in der Suche nach einem neuen Head Coach bestehen, nachdem die "Fins" erst am Donnerstag die Trennung von Mike McDaniel bekanntgegeben hatten. Aufgrund der Personalie Sullivan bringen sowohl das "NFL Network" als auch "ESPN" Jeff Hafley, Defensive Coordinator der Packers, ins Gespräch. Außerdem werden der aktuell joblose Mike McCarthy, Anthony Campanile, DC der Jacksonville Jaguars, und Adam Stenavich, Offensive Coordinator der Packers, gehandelt. Weiter heißt es, auch Matt LaFleur würde sofort mit Miami in Verbindung gebracht werden, sollte der Head Coach in Green Bay gehen müssen. Zum ebenso gehandelten John Harbaugh, der nach 18 Jahren bei den Baltimore Ravens gehen musste, soll nach "ESPN"-Informationen bis Donnerstag noch kein Kontakt bestanden haben. Das gelte auch für das Lager des 63-Jährigen.

+++ 08. Januar, 16:45 Uhr: Dolphins entlassen Head Coach Mike McDaniel +++ Die Miami Dolphins und Mike McDaniel gehen nach der abgeschlossenen Regular Season nun doch getrennte Wege. Das hat die Franchise offiziell verkündet. Die Entlassung kommt etwas überraschend, verschiedenen Medienberichten zufolge soll McDaniels Job in den letzten Wochen trotz der enttäuschenden Bilanz von 7-10 sicher gewesen sein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein Grund für die Entscheidung könnte John Harbaughs Entlassung in Baltimore sein. Harbaughs Familie pflegt beste Kontakte zu Dolphins-Besitzer Stephen Ross. Ob Harbaugh sich allerdings auch für den Dolphins Job entscheidet, bleibt abzuwarten.

+++ 07. Januar, 18:00 Uhr: Ex-Falcons-Coach spricht wohl gleich bei drei Teams vor +++ Gleich bei drei Teams spricht in der kommenden Woche wohl Raheem Morris für einen Posten als neuer Head Coach vor. Das berichtet Adam Schefter von "ESPN" unter Berufung auf Quellen. Demnach soll der einstige Head Coach der Atlanta Falcons für Vorstellungsgespräche bei den Arizona Cardinals, New York Giants und Tennessee Titans eingeladen sein. Der 49-Jährige war in der NFL von 2009 bis 2011 Head Coach der Tampa Bay Buccaneers sowie 2024 und 2025 Head Coach der Atlanta Falcons. Für die Falcons stand er außerdem 2020 für elf Spiele als Interims-Head-Coach an der Seitenlinie. Insgesamt kommt Morris auf eine NFL-Bilanz von 37-56 als Head Coach. Als Assistenztrainer gewann er außerdem den Super Bowl der Saison 2002 mit den Buccaneers sowie als Defensive Coordinator der Los Angeles Rams den Super Bowl der Saison 2022. Auch interessant: NFL: Offene Head-Coaching-Posten im Ranking: Paradies bei den Falcons, Absturz bei den Cardinals

+++ 06. Januar, 23:14 Uhr: Detroit Lions entlassen Offensive Coordinator +++ Die Detroit Lions haben sich nach nur einer Saison von Offensive Coordinator John Morton getrennt. Das gab die Franchise am Dienstag bekannt. Morton hatte erst in der vergangenen Offseason die Nachfolge von Ben Johnson angetreten, konnte den Abgang des so wichtigen Playcallers aber nicht kompensieren. Im Saisonverlauf hatte Head Coach Dan Campbell bereits die Playcalling-Verantwortung selbst übernommen und damit Morton entmachtet. Allerdings blieben die Lions weiter hinter den Leistungen der Johnson-Ära zurück. Auch interessant: NFL - Baltimore Ravens haben mit Entlassung von John Harbaugh richtig entschieden - ein Kommentar

+++ 06. Januar, 19:00 Uhr: Commanders trennen sich von beiden Coordinators +++ Großreinemachen bei den Washington Commanders. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, haben sich die Franchise und Offensive Coordinator Kliff Kingsbury nach einem Treffen mit Head Coach Dan Quinn einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt. Gleichzeitig entließ das Team auch Defensive Coordinator Joe Whitt Jr. Nachdem Quinn nach Woche zehn das Defensive Playcalling übernommen hatte, war dieser Schritt bereits zu erwarten gewesen.

+++ 06. Januar, 15:24 Uhr: Cowboys feuern Eberflus +++ Einen Tag nach dem Black Monday haben die Dallas Cowboys sich von Defensive Coordinator Matt Eberflus getrennt. Der ehemalige Head Coach der Chicago Bears war nur ein Jahr Koordinator in Dallas. Die Cowboys waren in vielen Metriken eine der schlechtesten Defensiven in der vergangenen NFL-Saison, nach einem Zwischenhoch im Winter fiel die Einheit zuletzt wieder regelmäßig auseinander. Damit wird Dallas 2026 zum vierten Mal in Serie einen neuen Defensive Coordinator zum Start einer Saison haben.

+++ 06. Januar, 10:10 Uhr: Erste Vorstellungsgespräche für entlassene Coaches +++ Bereits am 13. Oktober wurde Head Coach Brian Callahan bei den Tennessee Titans entlassen. Auf der Suche nach einem Nachfolger haben die Team-Bosse nun offenbar die ersten Vorstellungsgespräche vereinbart. Laut Titans-Insider Paul Kuharsky wurde der bei den Browns entlassene Kevin Stefanski für kommenden Samstag zu einem Gespräch eingeladen, der bei den Falcons gefeuerte Raheem Morris für Sonntag. Zudem haben die Titans wohl um Erlaubnis gebeten, folgende Koordinatoren zu interviewen: Matt Nagy (Offensive Coordinator der Chiefs), Lou Anarumo (Defensive Coordinator der Colts), Jesse Minter (Defensive Coordinator der Chargers) und Vance Joseph (Defensive Coordinator der Broncos).

+++ 06. Januar, 07:30 Uhr: Falcons haben zwei Cheftrainer-Kandidaten im Blick +++ Am Black Monday haben die Atlanta Falcons Head Coach Raheem Morris und General Manager Terry Fontenot entlassen. Laut "NFL Network" haben die Verantwortlichen der Franchise bereits zwei Kandidaten als mögliche Nachfolger im Blick. Demnach haben die Falcons zum einen ein Gespräch mit dem Defensive Coordinator der Miami Dolphins, Anthony Weaver, angefragt. Zum anderen haben sie bei den Seattle Seahawks in Bezug auf Offensive Coordinator Klint Kubiak um ein Vorstellungsgespräch gebeten. Bei den möglichen Interviews mit beiden Koordinatoren geht es jeweils um die frei gewordene Stelle als Cheftrainer.

+++ 06. Januar, 06:14 Uhr: Bengals halten wohl an Koordinatoren fest +++ Die Cincinnati Bengals haben in einem Statement am Black Monday bekannt gegeben, dass Head Coach Zac Taylor auch 2026 Hauptübungsleiter der Bengals sein wird. In der öffentlichen Wahrnehmung stand Taylor unter Druck, er verpasste zum dritten Mal in Serie die Playoffs. Auf einer Medienrunde sagte er, dass er "nicht davon ausgehe, dass sich am Trainerstab etwas ändern werde." Das würde auch bedeuten, dass Defensive Coordinator Al Golden seinen Job behält. Die Defense der Bengals war in mehreren Metriken die schlechteste der vergangenen Saison. Für Golden spricht, dass sich seine Einheit im Laufe der Saison gefangen hat.

+++ 05. Januar, 18:01 Uhr: Cardinals feuern Head Coach Jonathan Gannon +++ Und der nächste Head Coach muss dran glauben. Diesmal erwischt es etwas überraschend Jonathan Gannon bei den Arizona Cardinals. Am Wochenende wurde von den NFL-Insidern noch berichtet, dass er 2026 noch eine Chance bekommen würde. Der 43-Jährige übernahm vor drei Jahren das Ruder bei den Cardinals, konnte diese aber nie wirklich in ruhige Gewässer steuern. Am Ende steht er bei einer Bilanz von 15 Siegen zu 36 Niederlagen. Wohl einer der Gründe, warum die Verantwortlichen nun doch die Reißleine zogen.

+++ 05. Januar, 17:18 Uhr: Raiders feuern Head Coach Pete Carroll +++ Paukenschlag bei den Las Vegas Raiders. Was eigentlich eine harmonische Übergangsphase werden sollte, endete im letzten Platz der NFL. Dies hat nun Konsequenzen: Trainer-Legende Pete Carroll muss nach nur einer Saison seine Koffer packen. Der 74-jährige coachte zuvor über zehn Jahre lang die Seattle Seahawks, bevor es ihn in die Stadt der Sünde zog. Dieses Kapitel ist allerdings jetzt schon wieder beendet, wie das Team bekanntgab. Die Suche nach einem neuen Coach soll unter anderem von Anteilseigner und NFL-Legende Tom Brady geführt werden.

+++ 05. Januar, 15:15 Uhr: Browns entlassen Stefanski und halten an Berry fest +++ Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Kevin Stefanski ist das erste Traineropfer des Black Monday. Wie die Cleveland Browns bekanntgeben, muss der Head Coach nach sechs Jahren gehen. In einem Statement der Besitzer Dee und Jimmy Haslam heißt es: "Wir schätzen seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement für unsere Organisation sehr, aber unsere Ergebnisse der vergangenen beiden Saisons waren nicht zufriedenstellend, und wir sind der Meinung, dass ein Wechsel auf der Position des Head Coaches notwendig ist." Cleveland verpasste zum zweiten Mal nacheinander die Playoffs. Gelangen 2024 lediglich drei Siege, waren es diesmal fünf. Allerdings führte Stefanski das seit Jahren notorisch erfolglose Team auch zweimal in die Playoffs, jeweils mit elf Siegen. Im Gegensatz zu ihm bleibt General Manager Andrew Berry im Amt. Rodgers gegen Monster-Defense, Kracher-Spiel für Eagles - das ist die Postseason 2026 Dieser betonte: "Dies war eine schwierige Entscheidung, und heute ist ein schwerer Tag für unsere Organisation, aufgrund des großen Einflusses, den Kevin hatte, und der tiefen, bedeutungsvollen Beziehungen, die er in unserem gesamten Gebäude aufgebaut hat." Stefanski verabschiedete sich mit "mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit“. Weiter sagte der 43-Jährige, für den es die erste Head-Coach-Station in der Liga war: "Als ich im Januar 2020 ankam, haben mich und meine Familie diese Organisation, diese Stadt und die Browns-Fans mit offenen Armen empfangen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut wir behandelt wurden." Die Besitzer blickten auch auf die kommenden Aufgaben und teilten mit: Unser gesamtes Augenmerk liegt darauf, ein Team aufzubauen, das unseren Fans den lang ersehnten Erfolg bringt. Wir werden weiterhin unermüdlich auf dieses Ziel hinarbeiten und alle notwendigen Ressourcen investieren, um ein erfolgreiches Football-Programm zu etablieren. Andrew wird unverzüglich mit der sorgfältigen Suche nach einem herausragenden neuen Head Coach und Anführer für unser Football-Team beginnen."