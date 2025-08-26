Anzeige
Finale Roster Cuts

NFL: Heftiger Rückschlag für deutsche Hoffnungsträger: Sextett um Jakob Johnson und Lenny Krieg entlassen

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 12:06 Uhr
  • SID

Bittere Nachrichten für die NFL-Fans in Deutschland! Gleich sechs deutsche Profis fallen den finalen Roster Cuts zum Opfer.

Trotz absolvierter Vorbereitung drohen sechs deutsche Footballprofis im Kampf um einen Platz in der NFL zu Saisonbeginn leer auszugehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verpassten unter anderem der mit der Erfahrung aus 70 Ligaspielen ausgestattete Fullback Jakob Johnson (Houston Texans) und auch das hoffnungsvolle Kicker-Talent Lenny Krieg (Atlanta Falcons) den Sprung in den 53-Mann-Kader ihrer Teams.

Gleiches gilt demnach auch für Offensive Tackle Kilian Zierer (Cleveland Browns), Offensive Lineman Leander Wiegand (New York Jets), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers) und Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts), die allesamt am Stichtag für die Kadernominierung die schlechte Nachricht erhielten. Linebacker Julius Welschof war von den Pittsburgh Steelers zudem schon am Vortag entlassen worden.

Deutsche in der NFL: Wer kommt noch unter?

Alle sieben können allerdings noch hoffen: Als Free Agents sind sie wieder für alle anderen Teams in der NFL verfügbar. Zudem sind die Franchises ab Mittwoch berechtigt, freie Spieler in ihren erweiterten Trainingskader, den "Practice Squad", aufzunehmen.

In der NFL müssen die Teams rund eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart ihren Kader auf 53 Spieler reduzieren. Bis dahin dürfen die Franchises in der Saisonvorbereitung bis zu 90 Spieler führen.

