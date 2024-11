Feel-Good-Geschichte in der NFL! Nach überstandener Krebserkrankung ist Texans-Star Dylan Horton wieder aktiver Bestandteil des Kaders und steht gegen die Dallas Cowboys vor einer wahrscheinlich tränenreichen Rückkehr.

"Wir haben ihm am 19. November bei seinem Spiel zugesehen, und am Dienstag, dem 21. November, bekamen wir einen Anruf vom Arzt", blickte Stacey Horton, Mutter von Houston Texans-Star Dylan Horton, auf den Tag der erschütternden Diagnose zurück. "Am Mittwoch saßen wir im Büro des Arztes im MD Anderson-Krebszentrum. Das war surreal, eine Out-of-Body-Erfahrung."

Bei Horton war im Dezember letzten Jahres ein Hodgkin-Lymphom (Lymphdrüsenkrebs) im Stadium 4 diagnostiziert worden. Eine lebensbedrohliche Krankheit, die die NFL-Träume des jungen Edge Rushers für immer hätte beenden können. Aber nicht so mit Horton.

Der 25-Jährige durchlief die benötigte Chemotherapie, beendete diese im Mai. Seither gilt er als krebsfrei. Besonders beeindruckte das Mega-Talent sein Umfeld durch seine unerschütterliche Positivität, die er trotz der Horror-Erfahrung nie ablegte. Am Tag der Diagnose wollte er Dylan anrufen und ihm Mut zusprechen, erinnert sich Bruder Ryan einst in einem Interview.

"Aber ehrlich gesagt war es genau andersherum. Am Ende sagte er mir, dass alles gut werden würde und dass alles in Ordnung wäre." Ein außergewöhnliches Maß an Optimismus und Glaube, das Dylan Horton durch die erschöpfende Zeit tragen sollte.