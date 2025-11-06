Vor dem zehnten Spieltag der NFL blickt ran auf die anstehenden Begegnungen und gibt Prognosen zu den möglichen Ergebnissen ab. von Julian Erbs Der 9. NFL-Spieltag hat erneut bewiesen, warum diese Liga als spannendste der Welt gilt - nichts ist planbar, alles ist möglich. Auch an diesem Wochenende stehen wieder mehrere Topspiele unter Playoff-Anwärtern an, darunter die New England Patriots bei den Tampa Bay Buccaneers sowie die Los Angeles Rams bei den San Francisco 49ers.

Die Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs und Tennessee Titans sind nicht im Einsatz. Sie haben ihre Bye Week und können sich erholen. ran schaut voraus und liefert Vorhersagen zu den Duellen der 10. NFL-Woche.

Las Vegas Raiders @ Denver Broncos Die Las Vegas Raiders haben ihren wohl besten Wide Receiver, Jakobi Meyers, an die Jacksonville Jaguars abgegeben und auch insgesamt läuft die Saison alles andere als gut. Einziger Lichtblick in der vergangenen Woche war der wieder genesene Brock Bowers, der die Offensive nahezu im Alleingang getragen hat. Beim Divisionrivalen aus der AFC West, den Denver Broncos, sieht es dagegen deutlich besser aus: Mit sechs Siegen in Folge zählen sie derzeit zu den formstärksten Teams der gesamten NFL und werden auch mit den Raiders keine großen Probleme haben. Während Geno Smith weiter fleißig Interceptions sammelt, marschieren die Broncos Richtung Playoffs. ran-Tipp: Las Vegas Raiders @ Denver Broncos 10:20

Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts Die NFL ist zu Gast in Berlin! Die Indianapolis Colts sorgten in der vergangenen Woche für Aufsehen, als sie mit dem Trade für Cornerback Sauce Gardner klar zeigten, dass sie in dieser Saison den Super Bowl ins Visier nehmen. Nach seiner erschreckend schwachen Leistung gegen die Steelers präsentiert sich Quarterback Daniel Jones gegen die Atlanta Falcons wieder deutlich verbessert. Die Falcons hingegen können nach ihrem Überraschungssieg gegen die Buffalo Bills in Woche 6 nicht mehr an ihre gute Form anknüpfen und kassieren ihre vierte Niederlage in Folge. ran-Tipp: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts 14:22

In der NFC South steht ein wichtiges Duell an, besonders für die Carolina Panthers. Auch wenn kaum darüber gesprochen wird, spielen die Panthers eine Saison, die wahrscheinlich sogar ihre eigenen Ansprüche übertrifft. Fünf Siege nach neun Spielen, dazu die starke Form mit vier Erfolgen aus den letzten fünf Partien sind eine kleine Ansage. Bei den Saints ist die Saison hingegen praktisch gelaufen. Auch der dieses Jahr gedraftete Quarterback Tyler Shough bringt keine Besserung ins Offensivspiel, und die Saints müssen schauen, wie und wann wann sie ihren Rebuild starten. New Orleans ist völlig chancenlos in Carolina.

ran-Tipp: New Orleans Saints @ Carolina Panthers 3:27

New York Giants @ Chicago Bears Zitat aus dem ran-Powerranking: "Jaxson Dart kann einem leid tun. Seine Versuche, die New York Giants konkurrenzfähig zu halten in allen Ehren, aber sie sind ein Tropfen auf dem heißen Stein der Unfähigkeit der Giants-Franchise in ihrer Gesamtheit." Das trifft den aktuellen Zustand der Giants gut. Die Bears hingegen haben sich unter ihrem neuen Head Coach Ben Johnson zu einem Team mit echten Playoff-Ambitionen entwickelt. Nach dem historischen Shootout gegen die Cincinnati Bengals in der vergangenen Woche leisten sie sich gegen die Giants deutlich weniger Fehler und entscheiden das NFC-Duell klar für sich. ran-Tipp: New York Giants @ Chicago Bears 7:21

Jacksonville Jaguars @ Houston Texans Die Jaguars haben sich kurz vor der Trade-Deadline auf der Wide-Receiver-Position noch einmal spürbar verstärkt, während die Houston Texans keine weiteren Transactions getätigt haben. Auch wenn vieles auf einen Sieg der Jaguars in diesem AFC-South-Duell hindeutet, schaffen die Texans den Upset. Backup-Quarterback Davis Mills harmoniert mit seinen wieder genesenen Wide Receivern Christian Kirk und vor allem Nico Collins und sichert Houston in einem knappen Spiel den Sieg. Zwar belohnt Trevor Lawrence Neuverpflichtung Meyers mit einem Touchdown, doch das reicht am Ende nicht. ran-Tipp: Jacksonville Jaguars @ Houston Texans 16:21

Buffalo Bills @ Miami Dolphins Auch in der AFC East kommt es zum Duell zweier Divisionsrivalen. Die Ausgangslagen könnten jedoch kaum unterschiedlicher sein. Bei den Miami Dolphins sorgen die Entlassung des General Managers, offene Fragen zu Quarterback und Head Coach sowie nur zwei Siege aus acht Spielen für Unruhe. In Buffalo spielt Josh Allen auf MVP-Niveau, zuletzt gab es den Statement-Sieg gegen die Kansas City Chiefs und insgesamt sechs Erfolge aus acht Partien. Ein Upset bleibt aus. Die Bills präsentieren sich weiterhin wie ein echter Super-Bowl-Contender, während in Miami weiter Chaos herrscht. ran-Tipp: Buffalo Bills @ Miami Dolphins 35:12

Baltimore Ravens @ Minnesota Vikings Die Rückkehr von Lamar Jackson beflügelt die Baltimore Ravens. Nach dem überzeugenden Sieg in der vergangenen Woche gegen die Miami Dolphins machen sie genau so weiter. Auch wenn die Minnesota Vikings mit ihrem ebenfalls nach Verletzung zurückgekehrten Franchise-Quarterback J. J. McCarthy zuletzt gegen die Detroit Lions gewinnen konnten, ist Baltimore zu stark. Jackson spielt wie besessen, und auch Running Back Derrick Henry findet pünktlich zur richtigen Zeit zurück zu bestechender Form. ran-Tipp: Baltimore Ravens @ Minnesota Vikings 25:14

Cleveland Browns @ New York Jets Der "Tank Bowl" des Spieltags: Die New York Jets haben kurz vor der Deadline mit zwei spektakulären Trades die NFL aufgemischt, Quinnen Williams und Sauce Gardner abgegeben und dafür Erstrundenpicks eingesammelt. Die Marschrichtung für diese Saison ist damit klar. Die Browns sind traditionell schwach unterwegs und stehen bei zwei Siegen aus acht Spielen. Im Duell um die besten Chancen auf den ersten Pick spielen die Jets dann aber plötzlich untypisch gut und holen sich gegen die Browns ihren zweiten Saisonsieg. ran-Tipp: Cleveland Browns @ New York Jets 12:17

NFL - Injury Update der Saison 2025: C.J. Stroud fällt aus - für Kyler Murray kommt es immer schlimmer 1 / 14 © Imagn Images Kyler Murray (Arizona Cardinals)

Cardinals-Quarterback Kyler Murray landet mit einer Fußverletzung auf der Injured Reserve List. Das bestätigte Head Coach Jonathan Gannon. Dabei gehe es in erster Linie darum, dass Murray "vollständig gesund" werde, erklärte der Coach. Murray hatte aus dem Grund bereits die letzten drei Spiele pausiert und wurde durch Backup Jacoby Brissett ersetzt. Durch die IR wird Murray mindestens vier weitere Wochen fehlen. © ZUMA Press Wire C.J. Stroud (Houston Texans)

Die Houston Texans müssen in Week 10 gegen die Jacksonville Jaguars auf C.J. Stroud verzichten. Der Quarterback hatte sich in Week 9 gegen die Denver Broncos eine Gehirnerschütterung zugezogen. Head Coach DeMeco Ryans bestätigte am Mittwoch den Ausfall. Die Texans stehen vor dem kommenden Spieltag bei einer 3-5-Bilanz. © IMAGO/imageSPACE Sauce Gardner (Indianapolis Colts)

Colts-Neuzugang Ahmad "Sauce" Gardner trainierte am Mittwoch mit dem Team und will am Sonntag in Berlin gegen die Atlanta Falcons spielen, sofern er das NFL-Concussion-Protokoll besteht. Gardner erlitt, im Dress der New York Jets, in Woche 7 eine Gehirnerschütterung, verpasste Woche 8 und hatte in Woche 9 frei. Zuvor hatte Jets-Coach Aaron Glenn mit seiner Rückkehr für Woche 10 gerechnet, ehe die Colts zwei Erstrundenpicks und Adonai Mitchell für ihren neuen Top-Cornerback abgaben. © Imagn Images Tucker Kraft (Green Bay Packers)

Tucker Kraft, Tight End der Green Bay Packers, spielt das beste Jahr seiner Karriere, aber seine Saison ist nun wohl vorzeitig beendet. Laut Ian Rapoport von "NFL Network" hat sich Kraft das Kreuzband gerissen und fällt damit für den Rest der Spielzeit aus. Die Packers haben die Diagnose allerdings noch nicht offiziell bestätigt. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Laut Medienberichten hat sich Quarterback Jayden Daniels von den Washington Commanders bei der Heimniederlage gegen die Seattle Seahawks den linken Ellbogen ausgekugelt und wird vorerst ausfallen. Ob der 24-Jährige in dieser NFL-Saison überhaupt noch einmal auflaufen kann, ist derzeit ungewiss. Bei einem Sack durch Seahawks-Linebacker Drake Thomas knickte Daniels’ Ellbogen nach hinten, als er beim Sturz die Hand auf dem Rasen abstützte © ZUMA Press Wire Jakob Johnson (Houston Texans)

Der deutsche Fullback ist nach seiner Oberschenkel-Verletzung auf gutem Weg zum Comeback. Nachdem am vergangenen Mittwoch das sogenannte "21-Tage-Fenster geöffnet" wurde, trainierte er an den Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag voll mit, für das Spiel gegen die Denver Broncos hat es noch nicht gereicht. Bleibt abzuwarten, ob er in Woche 10 gegen die Jacksonville Jaguars am Start sein wird. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Nachdem Purdy unter der Woche wieder eingeschränkt am Training teilgenommen hatte, könnte er nach seiner Zehenverletzung zurück aufs Feld kehren. Allerdings wollen die 49ers laut "ESPN" nichts überstürzen und vertrauen auf seinen Vertreter Mac Jones. © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © ZUMA Press Wire Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Der Defensive End hat sich zum Ende der ersten Halbzeit gegen die New York Jets erneut an der rechten Hüfte verletzt. Bereits zuvor hatte die Hüfte dem Pass Rusher Problemen bereitet. Bei den ersten Einheiten vergangene Woche trainierte er nur eingeschränkt. © 2025 Getty Images D'Andre Swift (Chicago Bears)

Der Running Back hat die gesamten Trainingseinheiten der Woche mit einer Leisten-Verletzung verpasst und wird daher auch gegen die Cincinnati Bengals am Spieltag fehlen. Die Verletzung stammt bereits aus Woche 6 gegen die Washington Commanders. Swift spielte in den zwei folgenden Wochen trotzdem und muss nun endgültig pausieren und sich auskurieren. © IMAGO/Imagn Images Travis Hunter (Jacksonville Jaguars)

Bittere Nachrichten für die Jacksonville Jaguars: Der Nummer-2-Pick des diesjährigen Drafts, Travis Hunter, wird auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und verpasst damit sicher die nächsten vier Spiele. Hunter zog sich im Training eine Knieverletzung zu, nachdem er vor der Jaguars-Bye-Week in Woche sieben mit acht Catches für 101 Yards und seinem ersten Touchdown seinen NFL-Durchbruch feierte. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Wide Receiver Terry McLaurin, der in dieser Saison erstmals mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, stand nach längerer Pause beim Monday Night Football gegen die Kansas City Chiefs wieder auf dem Feld. Im Verlauf der Partie musste er vom Platz genommen werden, seine Oberschenkelmuskulatur wurde an der Seitenlinie untersucht. Das Ergebnis: Der Wide Receiver fällt am 9. Spieltag erneut aus. © 2025 Getty Images Cam Skattebo (New York Giants)

Cam Skattebo hat sich im zweiten Viertel des Spiels seiner New York Giants gegen die Philadelphia Eagles schwer am Sprunggelenk erletzt. Beim Versuch, einen Pass von Quarterback Jaxson Dart zu fangen, wurde der Rookie zu Boden gebracht und verdrehte sich den Fuß. Mehrere Mitspieler schlugen angesichts der offensichtlichen Verletzung die Hände vors Gesicht und auf gingen auf die Knie, während Skattebo vom medizinischen Personal abtransportiert wurde. Der Running Back wurde noch am Sonntag operiert, er wird wohl den Rest der Saison verpassen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

New England Patriots @ Tampa Bay Buccaneers Das vermutlich beste Duell des gesamten Spieltags: Beide Teams haben einen Quarterback in MVP-Form. Tampa Bay kommt aus der Bye Week, während die Patriots einen äußerst knappen Sieg gegen die Falcons gefeiert haben. Der Hype um Drake Maye reißt auch nach diesem Spiel nicht ab. Maye und die Patriots dominieren die Bucs überraschend deutlich. Mike Vrabel hat aus diesem Team einen Contender geformt. Baker Mayfield agiert ungewohnt nachlässig und kann nicht überzeugen. ran-Tipp: New England Patriots @ Tampa Bay Buccaneers 28:14

Arizona Cardinals @ Seattle Seahawks Kyler Murray steht bei den Arizona Cardinals auf der Injured Reserve, Jacoby Brissett bleibt Starting Quarterback. Bei den Seattle Seahawks führt Sam Darnold die Offense an und bekommt mit Rashid Shaheed von den New Orleans Saints eine zusätzliche tiefe Anspielstation. Genau diese Stärke setzt Darnold auch gegen Arizona ein. Er spielt weiter groß auf und Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba knackt bereits in Woche 10 die Marke von 1.000 Yards. Auch wenn Brissett wie in den letzten Wochen ordentlich performt, sind die Seahawks eine Nummer zu groß. ran-Tipp: Arizona Cardinals @ Seattle Seahawks 17:31

Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers Das nächste Duell zweier Divisionsrivalen: Die Los Angeles Rams sind zu Gast bei den San Francisco 49ers, beide Teams stehen vor Woche 10 bei sechs Siegen. Die Rams wirken im Gesamtpaket wie das ausgeglichenere Team, und das zeigt sich auch in diesem NFC-West-Duell. Matt Stafford spielt weiterhin wie einer der besten Quarterbacks der Liga und gehört in einem Atemzug mit Patrick Mahomes, Josh Allen, Drake Maye und Lamar Jackson genannt. Christian McCaffrey liefert für die Niners zwar erneut eine starke Vorstellung, am Ende setzt sich Los Angeles jedoch knapp durch. ran-Tipp: Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers 25:22

Detroit Lions @ Washington Commanders Die erneute schwere Verletzung von Jayden Daniels in der vergangenen Woche gegen die Seahawks hat die Saison der Washington Commanders praktisch beendet. Die Playoffs rücken mit Marcus Mariota als Quarterback und ohne den verletzten Star-Receiver Terry McLaurin in weite Ferne. Die Lions nutzen den Frust über die Niederlage gegen die Vikings als Antrieb und überrollen Washington. Die Commanders kämpfen nicht nur in der Offensive mit massiven Verletzungsproblemen, auch die Defensive ist gebeutelt und das spielt Detroit in die Karten. Amon-Ra St. Brown erzielt zwei Touchdowns und kommt auf über 150 Receiving Yards.

ran-Tipp: Detroit Lions @ Washington Commanders 44:12

Pittsburgh Steelers @ Los Angeles Chargers Aaron Rodgers gegen Justin Herbert. Beide Teams spielen eine gute Saison, und besonders die hochbezahlte Steelers-Defense konnte sich in der vergangenen Woche gegen die Indianapolis Colts endlich einmal auszeichnen. Dieses Duell entscheidet tatsächlich der Kicker Chris Boswell für Pittsburgh gegen die Los Angeles Chargers. Es entwickelt sich ein starkes Spiel zwischen beiden Teams, das in einem Last-Minute-Drive von Rodgers gipfelt. Er bringt Boswell in Position und der schießt die Steelers zum Sieg. ran-Tipp: Pittsburgh Steelers @ Los Angeles Chargers 28:27

NFL-Gerüchte: Miami Dolphins wollten Mega-Paket an der Trade Deadline schnüren 1 / 5 © Imagn Images Jaylen Waddle (Miami Dolphins)

Beinahe hätte es einen weiteren Blockbuster-Trade in der NFL gegeben: Wie NFL-Insider Cameron Wolfe berichtet, standen die Miami Dolphins und Denver Broncos kurz vor einem Trade von Wide Receiver Jaylen Waddle. Demnach waren die Gespräche fortgeschritten, scheiterten letztendlich aber am Preis. Die Dolphins verlangten wohl mehrere Top-Picks, darunter mindestens einen in der ersten Runde. © ZUMA Press Wire Asante Samuel Jr. (Free Agent)

Nachdem sich der Cornerback Asante Samuel Jr. 2024 schwer verletzt hatte und deshalb ohne Team durch die Offseason ging, wurde er von den Ärzten für Football mittlerweile wieder freigegeben. Und schon gibt es den ersten ernsthaften Interessenten: Die Green Bay Packers sollen den Sohn des ehemaligen Hall of Famers laut "The Athletic" verpflichten wollen, da Nate Hobbs wohl noch wochenlang ausfällt. © IMAGO/ZUMA Press Wire Shilo Sanders (Free Agent)

Cornerback Shilo Sanders hat eine weitere Chance bekommen, ein NFL-Team von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Wie "Pro Football Talk" berichtet, haben die San Francisco 49ers den 25-Jährigen zu einem Probetraining eingeladen. Der Bruder von Browns-Quarterback Shedeur Sanders wurde in diesem Jahr zunächst nicht gedraftet und im August von den Tampa Bay Buccaneers im Rahmen der Roster Cuts entlassen. Demnach gibt es derzeit aber keine Anzeichen dafür, dass die 49ers ihn unter Vertrag nehmen würden. © 2024 Getty Images Odell Beckham Jr. (Free Agent)

Wer dachte, die NFL-Karriere von Wide Receiver Odell Beckham Jr. sei zu Ende, der hat sich getäuscht. Wie Insider Tom Pelissero berichtet, hat "OBJ" das Interesse von mehreren Teams auf sich gezogen. Zuletzt antwortete der Passempfänger, der zuletzt bei den Miami Dolphins unter Vertrag stand, auf Social Media einem Bericht, der besagte, er sei zurückgetreten und betitelte ihn als "Fake". Und er hat auch schon ein favorisiertes Ziel ... © IMAGO/Bestimage Odell Beckham Jr. (Free Agent)

Im Gespräch mit Host Bill Maher bei "Club Random" wurde der Vorschlag erbracht, OBJ könne ja bei den Pittsburgh Steelers unterkommen. Die Antwort des Receivers: "Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich sage auch nicht, dass es nicht bereits Gespräche gab". Zudem ist Beckham mit Quarterback Aaron Rodgers befreundet: "Ich liebe ihn, wir hatten bereits Konversationen".