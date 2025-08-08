Jimmie Ward wurde zum zweiten Mal in zwei Monaten festgenommen. Der Safety der Houston Texans wird jedoch schnell wieder freikommen.

NFL-Star Jimmie Ward wurde erneut verhaftet! Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten hat der Safety von den Houston Texans Probleme mit der Justiz. Grund ist diesmal, dass er gegen die Bedingungen seiner vorherigen Haftentlassung verstoßen habe.

Das erzählte sein Anwalt Steve Jackson bei "KPRC 2", dem "NBC"-Partnersender in Houston. Demnach sei Ward positiv auf Alkohol getestet worden, was dazu führte, dass er eine Nacht im Gefängnis verbringen musste. Es gebe allerdings keine neuen Vorwürfe und der 34-Jährige habe nicht gewusst, dass er keinen Alkohol trinken darf.

Laut der Website des Gefängnisses von Montgomery County (Texas) wurde keine Kaution für ihn festgelegt, am Freitag soll er per Gerichtsbeschluss freigelassen werden. Die Houston Texans lehnten eine Stellungnahme ab.

Am 12. Juni wurde Ward in seinem Haus festgenommen, weil ihm häusliche Gewalt vorgeworfen wurde. Er habe jemanden gewürgt, hieß es. Eine Frau rief die zuständigen Behörden an. Anschließend wurde auf ihren Antrag eine einstweilige Verfügung erlassen.