NFL

NFL – Houston Texans: Zum zweiten Mal in zwei Monaten! Jimmie Ward schon wieder in Haft

  • Veröffentlicht: 08.08.2025
  • 07:36 Uhr
  • Justin Kraft/ran.de

Jimmie Ward wurde zum zweiten Mal in zwei Monaten festgenommen. Der Safety der Houston Texans wird jedoch schnell wieder freikommen.

NFL-Star Jimmie Ward wurde erneut verhaftet! Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten hat der Safety von den Houston Texans Probleme mit der Justiz. Grund ist diesmal, dass er gegen die Bedingungen seiner vorherigen Haftentlassung verstoßen habe.

Das erzählte sein Anwalt Steve Jackson bei "KPRC 2", dem "NBC"-Partnersender in Houston. Demnach sei Ward positiv auf Alkohol getestet worden, was dazu führte, dass er eine Nacht im Gefängnis verbringen musste. Es gebe allerdings keine neuen Vorwürfe und der 34-Jährige habe nicht gewusst, dass er keinen Alkohol trinken darf.

Laut der Website des Gefängnisses von Montgomery County (Texas) wurde keine Kaution für ihn festgelegt, am Freitag soll er per Gerichtsbeschluss freigelassen werden. Die Houston Texans lehnten eine Stellungnahme ab.

Am 12. Juni wurde Ward in seinem Haus festgenommen, weil ihm häusliche Gewalt vorgeworfen wurde. Er habe jemanden gewürgt, hieß es. Eine Frau rief die zuständigen Behörden an. Anschließend wurde auf ihren Antrag eine einstweilige Verfügung erlassen.

Ward wiederum wurde für eine Kaution von 30.000 Dollar freigelassen. Sein Anwalt teilte mit, dass es am 31. August eine Verhandlung vor einer Grand Jury geben werde, in der er eine "Rehabilitation" seines Mandanten erwarte. Im Juni sagte die NFL zudem, dass sie von dem Vorfall wisse und mit den Texans in Kontakt stehe.

2023 unterzeichnete Ward als Free Agent einen Zweijahresvertrag über 13 Millionen Dollar mit den Houston Texans. Wegen einer Fußverletzung wurde er in diesem Jahr auf die Liste der Spieler gesetzt, die physisch nicht in der Lage sind, zu spielen.

Wie es mit Ward weitergeht, bleibt abzuwarten. "Was auch immer herauskommt, wir werden entsprechend handeln", kündigte Nick Caserio, der General Manager der Texans, bereits im Juni an.

