Bei einer gemeinsamen Trainingseinheit kommt es zwischen den Buccaneers und Titans zu einer Rudelbildung. Mittendrin im Getümmel: Quarterback Baker Mayfield. Jeden Sommer organisieren NFL-Teams im Rahmen ihrer Vorbereitung gemeinsame Trainingseinheiten, um sich besser auf die Intensität der Regular Season einzustellen. Dass es dabei auch immer wieder zu hitzigen Situationen kommt, ist nichts Neues. So auch beim Joint Practice der Tampa Bay Buccaneers und der Tennessee Titans, als die beiden Teams nach einem Tackle gegen Bucs-Running-Back Bucky Irving aneinandergerieten.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Während Quarterbacks in solchen Situationen oft lieber Abstand halten, machte Baker Mayfield offenbar keinen Schritt zurück: "Ich war mittendrin. Es hat Spaß gemacht", gab er in der Presserunde nach dem Training zu.

Anzeige

Einen Mitspieler hätte Mayfield jedoch lieber nicht im Getümmel gesehen: Left Tackle Tristan Wirfs, der aufgrund einer Verletzung nicht mittrainiert und auf Krücken läuft, mischte trotzdem mit. "Der soll lieber mit seinen Krücken an der Seitenlinie bleiben", witzelte der Quarterback.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen