NFL: Tampa Bay Buccaneers - Quarterback Baker Mayfield über Schlägerei: "Hat Spaß gemacht"
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 23:35 Uhr
- Thomas Gallus
Bei einer gemeinsamen Trainingseinheit kommt es zwischen den Buccaneers und Titans zu einer Rudelbildung. Mittendrin im Getümmel: Quarterback Baker Mayfield.
Jeden Sommer organisieren NFL-Teams im Rahmen ihrer Vorbereitung gemeinsame Trainingseinheiten, um sich besser auf die Intensität der Regular Season einzustellen.
Dass es dabei auch immer wieder zu hitzigen Situationen kommt, ist nichts Neues.
So auch beim Joint Practice der Tampa Bay Buccaneers und der Tennessee Titans, als die beiden Teams nach einem Tackle gegen Bucs-Running-Back Bucky Irving aneinandergerieten.
Während Quarterbacks in solchen Situationen oft lieber Abstand halten, machte Baker Mayfield offenbar keinen Schritt zurück: "Ich war mittendrin. Es hat Spaß gemacht", gab er in der Presserunde nach dem Training zu.
Einen Mitspieler hätte Mayfield jedoch lieber nicht im Getümmel gesehen: Left Tackle Tristan Wirfs, der aufgrund einer Verletzung nicht mittrainiert und auf Krücken läuft, mischte trotzdem mit. "Der soll lieber mit seinen Krücken an der Seitenlinie bleiben", witzelte der Quarterback.
Mayfield: "Lassen uns nicht einschüchtern"
Grundsätzlich hatte Mayfield aber wohl kein Problem mit der Rudelbildung: "Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wenn man jemandem spät in den Rücken schubst, dann werden wir nicht zurückweichen.", so der 30-Jährige. "Wir fangen keine Schlägereien an, wir sind ja nicht blöd. Aber wir beenden sie."
In wenigen Tagen werden die zwei Teams auch sportlich miteinander abrechnen können: Die Buccaneers und Titans stehen sich dann in Week 1 der Preseason gegenüber.