NFL in München und Berlin

NFL in Deutschland: München trägt International Game 2026 aus - wie viel kosten die Tickets?

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 15:51 Uhr
  • ran.de

München und Berlin haben den Zuschlag für die Deutschland-Games der NFL von 2026 bis 2029 erhalten. Mit welchen Ticket-Preisen dürfen Interessenten rechnen?

Die NFL gastiert auch in den kommenden Jahren wieder in Deutschland. Während München in den Jahren 2026 und 2028 Austragungsort ist, wird Berlin in den Jahren 2027 und 2029 Schauplatz sein.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den letzten Jahren dürfte der Ansturm auf Tickets auch bei den kommenden Matches enorm sein. Folgerichtig lohnt es sich für Interessenten, sich zeitnah mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Noch ist jedoch ein wenig Geduld gefragt. Offizielle Informationen stehen noch aus.

NFL in Deutschland: So viel kosten die Tickets

Stand jetzt ist noch unklar, wie hoch die Ticketpreise bei den Spielen in der Münchner Allianz Arena und im Berliner Olympiastadion in den kommenden Jahren genau sein werden. Klar dürfte aber schon jetzt sein, dass sich die Fans nicht gerade auf Schnäppchen-Preise einstellen sollten.

Beim Berlin Game 2025 lagen die Preise in der günstigsten Kategorie bei 83,50 Euro. Für die teuersten Plätze waren sogar 375 Euro fällig.

Dennoch gab es einen Ansturm auf die Tickets, weshalb reichlich Geduld in den langen digitalen Warteschlangen erforderlich war.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Ticket-Preise in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden.

NFL: Wann beginnt der Vorverkauf für das Deutschland Game 2026?

Auch hierzu gibt es noch keine konkreten Informationen.

2025 begann der Vorverkauf im Juni, ähnlich wird es 2026 wohl auch aussehen. Der Ticket-Erwerb erfolgte über die Plattform "Ticketmaster", woran sich auch diesmal nichts ändern dürfte.

NFL in Deutschland: Wann steht die Begegnung fest?

Der Spielplan für die kommende Saison wird im Mai 2026 veröffentlicht.

Bereits im Januar soll aber klar sein, welches Team "Heimrecht" im kommenden Deutschland-Spiel hat. Die Detroit Lions und Green Bay Packers sind eines von elf Teams, die Marketingrechte für Deutschland besitzen.

Acht davon trugen schon Spiele in Deutschland aus, nur die Lions, Packers und Pittsburgh Steelers noch nicht.

Die Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown drängen schon länger auf einen Auftritt in Deutschland.

