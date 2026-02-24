NFL Munich Game 2026: Erstes Team für Spiel in München steht fest

Zum dritten Mal wird die NFL in der Saison 2026 ein offizielles Spiel in München austragen. Jetzt steht das erste Team fest, das im Herbst nach Deutschland kommen wird. Das erste Geheimnis ist gelüftet: Die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown sind eines der beiden Teams für das NFL-Spiel in München in der kommenden Saison. Das teilte die Liga am Dienstag mit. Der Gegner sowie der exakte Termin stehen noch nicht fest und werden im Rahmen der offiziellen Bekanntgabe des Spielplans im Frühjahr veröffentlicht. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn "Deutschland ist mit der größten Fangemeinde Europas ein zentraler Markt für die internationalen Wachstumsambitionen der NFL", sagt Alexander Steinforth, General Manager der NFL Germany. "Wir freuen uns sehr, die Detroit Lions beim 2026 NFL Munich Game begrüßen zu dürfen – und in Zusammenarbeit mit den Lions, dem FC Bayern München und der Stadt München freuen wir uns darauf, den Fans in der Region in der NFL Saison 2026 ein unvergessliches Erlebnis zu bieten."

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL - Amon-Ra St. Brown schwärmt von München-Spiel: "Ein Traum wird wahr"

- Anzeige -

Rod Wood, Präsident und CEO der Detroit Lions, erklärte, die Franchise freue sich "sehr, in der Saison 2026 international und insbesondere in München zu spielen". Man habe als Organisation "viel in den deutschen Markt investiert und freuen uns darauf, vor unseren leidenschaftlichen deutschen Fans zu spielen."

- Anzeige -

Amon-Ra St. Brown kann es "kaum erwarten" Damit dürfen sich die deutschen Fans auch auf den derzeit wohl besten deutschen Spieler der NFL freuen. Wide Receiver St. Brown gehört bei den Lions zu den tragenden Säulen und ist einer der besten NFL-Spieler auf seiner Position. "Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war es mein Traum, einmal im Heimatland meiner Mutter, Deutschland, zu spielen", sagte der 26-Jährige. Der dreimalige All-Pro könne es "kaum erwarten, vor den unglaublichen Fans zu spielen, die ich durch meine Besuche und Football-Camps in diesem Land kennengelernt habe. Ihre Unterstützung mir gegenüber und die große Verbundenheit der deutschen Fans mit den Lions ist inspirierend."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen