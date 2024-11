Am Rande des NFL-Spiels in München können Fans kräftig einkaufen. Die Preise im Shop haben es aber in sich.

Von Kevin Obermaier und Sebastian Kratzer

Der offizielle Fan-Shop der NFL zum Munich Game 2024 zwischen den New York Giants und Carolina Panthers (am Sonntag um 15:30 Uhr im ran-Liveticker) hat eröffnet.

Anders als der in der Allianz Arena ist der Laden am Stachus auch für Fans ohne Tickets zugänglich.

Doch wer sich Trikot, Schal oder Mütze seine Lieblingsteams zulegen möchte, sollte lieber einen großen Geldbeutel mitbringen. Die Preise liegen in etwa im Bereich derer im Fan-Shop in London - und haben es damit in sich.

ran gibt einen Überblick.