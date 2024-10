NFL in London: Das kosten die einzelnen Fanartikel im Fanshop

Am Rande der London Games können Fans im NFL-Fanshop einkaufen. Wie viel müssen die Anhänger dabei hinblättern? ran hat sich umgeschaut.

Aktuell ist es wieder so weit, die beste Football-Liga der Welt gastiert in London.

In Woche 5 schlugen die Minnesota Vikings die New York Jets, in Woche 6 stehen sich am Nachmittag die Jacksonville Jaguars und die Chicago Bears (ab 15:30 Uhr im Liveticker) gegenüber, den Abschluss bildet in Woche 7 die Partie zwischen den New England Patriots und erneut den Jacksonville Jaguars.

Selbstverständlich wird den NFL-Fans rund um die Partien auch einiges geboten, unter anderem ein großer Fanshop, in dem nach Lust und Laune Merchandise-Artikel der 32 Teams käuflich erworben werden können.

Doch in welchen preislichen Kategorien bewegen sich die Fanartikel vor Ort, wie viel Geld müssen die Anhänger für unterschiedliche Produkte locker machen?