Die NFL hat Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in eine neue professionelle Flag-Football-Liga beschlossen. Damit soll der bald olympische Sport weiter gestärkt werden.

Bei einer virtuellen Liga-Sitzung haben sich die NFL-Teams am Mittwoch dafür entschieden, die Gründung und Entwicklung einer neuen professionellen Flag-Football-Liga finanziell zu unterstützen. Das teilte die Liga in einem Statement mit.

Der strategische Investitionsarm der NFL, 32 Equity, soll einen Partner für den Betrieb einer Flag-Football-Liga finden und dort bis zu 32 Millionen US-Dollar investieren.

"Die heutige Abstimmung ist ein wichtiger Schritt, um Flag Football als eine der weltweit führenden Sportarten zu etablieren", sagte Troy Vincent Sr., Executive Vice President of Football Operations der NFL.

Und weiter: "Wir entwickeln die Infrastruktur, um das Wachstum des Sports zu neuen Höhen zu beschleunigen, indem wir einen klaren Weg für aufstrebende Athleten schaffen, sich von Jugend- und Highschool-Programmen über das College bis hin zum Profi-Niveau zu entwickeln."

Die NFL freue sich darauf, mit der Partnerschaft "Eliteathleten und Fans gleichermaßen ein professionelles Flag-Football-Erlebnis von Weltklasse zu bieten".