NFL-Highlights auf Joyn
NFL investiert 32 Millionen US-Dollar in neue professionelle Flag-Football-Liga
- Veröffentlicht: 10.12.2025
- 21:59 Uhr
- ran.de
Die NFL hat Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in eine neue professionelle Flag-Football-Liga beschlossen. Damit soll der bald olympische Sport weiter gestärkt werden.
Bei einer virtuellen Liga-Sitzung haben sich die NFL-Teams am Mittwoch dafür entschieden, die Gründung und Entwicklung einer neuen professionellen Flag-Football-Liga finanziell zu unterstützen. Das teilte die Liga in einem Statement mit.
Der strategische Investitionsarm der NFL, 32 Equity, soll einen Partner für den Betrieb einer Flag-Football-Liga finden und dort bis zu 32 Millionen US-Dollar investieren.
"Die heutige Abstimmung ist ein wichtiger Schritt, um Flag Football als eine der weltweit führenden Sportarten zu etablieren", sagte Troy Vincent Sr., Executive Vice President of Football Operations der NFL.
Und weiter: "Wir entwickeln die Infrastruktur, um das Wachstum des Sports zu neuen Höhen zu beschleunigen, indem wir einen klaren Weg für aufstrebende Athleten schaffen, sich von Jugend- und Highschool-Programmen über das College bis hin zum Profi-Niveau zu entwickeln."
Die NFL freue sich darauf, mit der Partnerschaft "Eliteathleten und Fans gleichermaßen ein professionelles Flag-Football-Erlebnis von Weltklasse zu bieten".
Das Wichtigste zur NFL
Flag Football 2028 erstmals olympisch
Flag Football ist mit 20 Millionen Spielern weltweit eine der am schnellsten wachsenden Sportarten und wird 2028 in Los Angeles sein olympisches Debüt geben.
Die neue Profi-Liga soll diese olympische Dynamik ergänzen, indem sie den besten Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt eine Möglichkeit geben soll, auf höchstem Niveau anzutreten.
Erst im Mai hatte die NFL ihren Spielern erlaubt, bei den Olympischen Spielen 2028 im Flag Football anzutreten. Jedes Team darf maximal einen seiner Spieler für die Nationalmannschaft eines Landes spielen lassen.
In den USA wird Flag Football in 38 Bundesstaaten auf Highschool-Ebene angeboten. Auch auf College-Ebene wächst der Sport rasant. Mittlerweile bieten Hunderte von Colleges und Universitäten im ganzen Land Flag-Football-Programme an.
Flag Football ist eine kontaktärmere Variante des American Footballs. Tacklings sind verboten. Stattdessen kann ein Spielzug gestoppt werden, indem eine Flagge vom Gürtel des Ballträgers gezogen wird. So senkt der Sport, der häufig ohne Helme gespielt wird, das Verletzungsrisiko.