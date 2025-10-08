Die NFL-Saison 2025 ist in vollem Gange. Bis zur Postseason sind es nur noch wenige Wochen, entsprechend lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert das aktuelle Playoff Picture. Die 14. Woche der NFL-Saison ist vorüber. Längst wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen In der AFC verlieren die Chiefs durch ihre Niederlage gegen die Texans weiter an Boden, stehen quasi vor dem Verpassen der Playoffs. Die Texans wiederum schaffen es nach dem fünften Sieg in Folge ins Playoff Picture.

NFL: So würden die Playoffs aktuell aussehen In der NFC schlagen die Los Angeles Rams nach einer Niederlage in der Vorwoche zurück - und schnappen sich wieder den Nummer-1-Seed. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL in Week 14.

NFC Wild Card Round: #7 Chicago Bears (9-4) at #2 Green Bay Packers (9-3-1) Es ist ein unfassbar enges Rennen. Eine Niederlage, und man purzelt das Bracket herunter. In der Vorwoche hatten die Chicago Bears noch eine Bye Week als Nummer-1-Seed, jetzt belegen sie nur noch Rang sieben. Der Grund ist eine 21:28-Niederlage bei den Green Bay Packers. Funfact: Das Duell mit dem Erzrivalen würde dann auch in der Wild Card Round warten. Die Packers liegen aktuell auf Platz zwei in der NFC. Der Sieg gegen zuvor starke Bears war einmal mehr ein Statement, was die eigenen Ambitionen angeht.

NFC Wild Card Round: #6 San Francisco 49ers (9-4) at #3 Philadelphia Eagles (8-5) Die verletzungsgeplagten 49ers hatten ihre Bye Week. Und trotz der spielfreien Woche sprangen sie um einen Platz nach oben. Im Moment belegen sie in der NFC Rang sechs und würden beim Titelverteidiger Philadelphia Eagles ran müssen. Die Eagles lassen beim Monday Night Game gegen die Los Angeles Chargers Federn, verlieren 22:19 in Overtime. Sie verlieren dadurch zwar keinen Platz im Playoff Picture, aber verpassen auch die Chance auf eine bessere Position.

NFC Wild Card Round: #5 Seattle Seahawks (10-3) at #4 Tampa Bay Buccaneers (7-6) Das sind die Eigenarten des Playoff-Systems: Die Seattle Seahawks gaben sich in Week 14 bei den Atalanta Falcons keine Blöße und zerlegten den Gegner vor dessen eigenem Publikum 37:9. In der NFC West reicht das hinter den Los Angeles Rams nur zu Platz zwei und in der NFC zu Rang fünf. Bedeutet: Die Seahawks müssen in der Wild Card Round bei den Tampa Bay Buccaneers antreten. Auch wenn die "nur" bei 7-6 stehen und zudem in Week 14 eine peinliche 20:24-Niederlage gegen die New Orleans Saints einstecken mussten. Aber sie sind immer noch Erster in der NFC South.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Los Angeles Rams (10-3) Willkommen zurück am Platz an der Sonne. Die Rams bauen hin und wieder einen Wackler ein, aber auch echte Ausrufezeichen. Das 45:17 bei den Arizona Cardinals mag ein Pflichtsieg gewesen sein, wenn man sich einen tiefen Playoff-Lauf vorgenommen hat. Nachdrücklich war der Erfolg trotzdem. Und der Grund für die Rückkehr zum Nummer-1-Seed.

NFL Saison 2025: Diese Teams sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden 1 / 10 © Imagn Images Aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden

Im Januar nur Zuschauer - während die besten Sieben jeder Conference um den Einzug in den Super Bowl streiten, heißt es für 18 andere Teams Zuschauen. Nach 14 Spieltagen hat es bereits neun Teams erwischt, die ihren Fokus nun schon voll auf die neue Saison legen können. ran gibt einen Überblick über die bereits ausgeschiedenen Teams. © IMAGO/Imagn Images Atlanta Falcons (4-9)

Eine erneut von Verletzungen geprägte Saison bei den Atlanta Falcons endet auch in diesem Jahr ohne eine Teilnahme an der Postseason. Spätestens mit der deutlichen 9:37-Niederlage gegen die Seattle Seahawks war das besiegelt. Die letzte Playoff-Teilnahme der Falcons datiert aus der Saison 2017. © IMAGO/Imagn Images Cleveland Browns (3-10)

Der wohl polarisierendste Rookie-Quarterback der vergangenen Jahre muss in seiner ersten NFL-Saison definitiv von außen bei den Playoffs zuschauen. Zwar war Shedeur Sanders gegen die Tennessee Titans der erste Rookie-Quarterback der Saison, der über 300 Yards warf, dennoch mussten sich die Cleveland Browns den Titans knapp mit 29:31 geschlagen geben. Wieder keine Playoffs. © 2025 Getty Images Arizona Cardinals (3-10)

Am 13. Spieltag erwischt es die Arizona Cardinals durch die 17:20-Niederlage bei den Tampa Bay Buccaneers. © 2025 Getty Images New Orleans Saints (3-10)

Auch für Head Coach Kellen Moore ist frühzeitig der Traum von der Postseason beendet. Nach der 17:21-Niederlage gegen die Miami Dolphins ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich. © IMAGO/Imagn Images New York Jets (3-10)

Eine weitere Saison zum Vergessen für die New York Jets. Nach der deutlichen 10:34-Niederlage gegen den Division-Konkurrenten aus Miami, der seine Saison tatsächlich noch herumgerissen hat, besteht für kein Team aus New York mehr eine Chance auf die Playoffs. © IMAGO/Imagn Images Washington Commanders (3-10)

Nachdem die Commanders im vergangenen Jahr mit Rookie-Quarterback Jayden Daniels noch bis ins NFC Championship Game vorgestoßen waren, ist der Traum vom erneuten Playoff-Football in dieser Saison früh geplatzt. Nach der deutlichen 0:31-Klatsche gegen die Minnesota Vikings und lediglich drei Siegen aus dreizehn Spielen müssen sie die Postseason endgültig abschreiben. © 2025 Getty Images Las Vegas Raiders (2-11)

Für die Truppe um Maxx Crosby ist nach der 10. Niederlage der Saison nichts mehr zu holen. Das 14:31 gegen die Los Angeles Chargers ist gleichbedeutend mit dem Aus im Kampf um die Playoffs - alle Wild-Card-Teams haben schon mindestens acht Siege auf dem Konto - der AFC-West-Führende sogar neun. © 2025 Getty Images Tennessee Titans (2-11)

Für Nummer 1 Pick Cam Ward heißt es im ersten Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Und in den Playoffs Zuschauen. Für Tennessee ist nach der 3:25-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars Platz 1 in der Division oder 7 in der AFC nicht mehr erreichbar. © 2025 Getty Images New York Giants (2-11)

Für das Team aus dem Big Apple ist bereits am 12. Spieltag der Zug für die Playoffs abgefahren. Die 27:34-Niederlage nach Overtime bei den Detroit Lions ist eine zu viel.

AFC Wild Card Round: #7 Houston Texans (8-5) at #2 New England Patriots (11-2) Ja, das ist kein Spaß: Die Houston Texans und Jakob Johnson sind – Stand jetzt – in den Playoffs. Und wie: Mit dem 20:10 bei den Kansas City Chiefs haben die Texans ganz nebenbei die Playoff-Hoffnungen des dominierenden Teams der vergangenen Jahre fast gänzlich zerstört. Für die Texans war es der fünfte Sieg in Folge. Die New England Patriots sind von einer Bye Week in der ersten Playoff-Runde auf Seed #2 zurückgefallen. Was an der Bye Week der Patriots liegt.

AFC Wild Card Round: #6 Buffalo Bills (9-4) at #3 Jacksonville Jaguars (9-4) Die Buffalo Bills haben in einem wichtigen Duell mit den Cincinnati Bengals einen noch wichtigeren Sieg eingefahren. In der Wild Card Round wären die Jacksonville Jaguars der Gegner. Das Team hat sich in der AFC South an die Spitze gesetzt. Eng gefolgt allerdings von den Texans und den Indianapolis Colts, für die seit längerer Zeit kein Platz mehr im Playoff Picture ist.

AFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Chargers (9-4) at #4 Pittsburgh Steelers (7-6) Durch den Sieg über die Eagles in Overtime (22:19) ziehen die Chargers an den Bills vorbei und sichern sich Seed #5, was aktuell gleichbedeutend mit einem Spiel gegen die Pittsburgh Steelers wäre. Die setzten ihre saisonale Achterbahnfahrt diesmal mit einem Sieg gegen die Baltimore Ravens fort. Dadurch stehen sie mit 7-6 auf Platz eins der AFC North und im Playoff Picture auf Rang vier. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

