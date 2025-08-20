Die Colts haben zweieinhalb Jahre mit Richardson zusammengearbeitet, in der Hoffnung, dass er sich zu einem Franchise-Quarterback entwickeln würde.

Anthony Richardson geht mit der Entscheidung der Indianapolis Colts, Daniel Jones zum Starting-Quarterback zu ernennen , professionell um. "Man muss die Entscheidung respektieren", sagte Richardson. "Man muss das respektieren und einfach weiterarbeiten."

Doch der vierte Pick des NFL-Draft 2023 konnte Jones, den ehemaligen Giants-Erstrunden-Pick, der in der Free Agency bei den Colts einen Vertrag unterschrieben hatte, nicht besiegen.

Das ist ein schlechtes Zeichen für Richardsons Entwicklung. Doch der 23-Jährige besteht darauf, viel an sich gearbeitet zu haben: "Das untergräbt nicht die Arbeit, die ich geleistet habe. Es heißt nicht, dass ich mich nicht verbessert hätte. Ich bin stolz auf die Verbesserungen, die ich gemacht habe."

Head Coach Shane Steichen hätte eben seine Entscheidung getroffen. "Das ist die Entscheidung, mit der wir leben müssen, aber es gibt keine bösen Gefühle, nichts Persönliches. Ich muss einfach weiter wachsen. Ich kann mich einfach nicht davon abhalten lassen, dass ich kein Starter bin. Ich muss weiter daran arbeiten, der Spieler zu sein, der ich sein will."

Deiric Jackson, der Agent von Richardson, hat offenbar größere Schwierigkeiten damit, die Entscheidung der Colts zu akzeptieren. "Wir haben eine Menge zu diskutieren", sagte er gegenüber "ESPN" in Richtung der Colts.

"Vertrauen ist ein großer Faktor und das ist im Moment bestenfalls fragwürdig. Anthony kam zurück und verbesserte sich in den Bereichen, die er verbessern musste."

Der Agent erinnerte daran, welche Rolle Richardson zuletzt bei den Colts spielte: "Als sie letztes Jahr einen großen Spielzug brauchten, in wessen Hände haben sie den Ball gelegt? In Anthony's."

Dies wird kommende Saison allerdings nicht mehr der Fall sein.