Die Indianapolis Colts starten mit zwei Siegen in die neue NFL-Saison. Dabei gelingt dem Team um Quarterback Daniel Jones sogar Historisches.

Für die Indianapolis Colts hätte der Start in die NFL-Saison 2025 kaum besser laufen können. Nach einer turbulenten Offseason, in der das Quarterback-Thema die Schlagzeilen bestimmte, feierten die Colts zwei Siege in den ersten beiden Spielen.

Spielmacher Daniel Jones, der sich im Duell gegen Anthony Richardson durchgesetzt hatte, überzeugte dabei mit nahezu fehlerfreien Leistungen. Nach den Siegen gegen die Miami Dolphins und die Denver Broncos steht Jones bei zwei Passing Touchdowns, drei Rushing Touchdowns und null Interceptions.

Dabei verbuchten die Colts sogar eine historische Bestmarke. Denn Indianapolis beendete jeden der ersten zehn Drives der Saison mit einem Score, also entweder einem Touchdown oder einem Field Goal. Gegen die Dolphins punkteten die Colts in jedem ihrer sieben Drives des Spiels, gegen die Broncos in den ersten drei.

Das gelang vorher noch keinem Team in der NFL-Geschichte. Die bisherige Bestmarke hielten die New Orleans Saints, die im Vorjahr ihre ersten neun Drives allesamt mit Punkten beendeten.

Ein Garant für eine erfolgreiche Saison muss das aber nicht sein: Die Saints brachen nach ihrem starken Start 2024 komplett ein und verpassten die Playoffs.