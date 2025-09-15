American Football
NFL 2025: Warum finden heute Nacht zwei Monday Night Games statt?
- Veröffentlicht: 15.09.2025
- 15:21 Uhr
Die Saison in der NFL hat begonnen. In Week 2 finden direkt zwei Monday Night Games statt. Warum?
Der zweite Spieltag der NFL-Saison 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Zuvor stehen - wie schon häufiger in den vergangenen Jahren - zwei Monday Night Games auf dem Programm.
Um 1:00 Uhr treffen die Tampa Bay Buccaneers auf die Houston Texans (im Liveticker). Ab 4:00 Uhr kommt es zum Duell zwischen den Los Angeles Chargers und den Las Vegas Raiders (im Liveticker).
Der Grund dafür ist ein Deal zwischen der NFL und dem US-Unternehmen Disney - dem "ESPN" und "ABC" gehören - aus dem Jahr 2022.
Dabei wurden dem Unternehmen 23 Monday-Night-Übertragungen zugesprochen. Da die Regular Season jedoch nur aus 18 Wochen besteht und nur eine Playoff-Partie am Montag stattfindet, gibt es über die Saison verteilt insgesamt vier "Double-Header".
NFL-Spieltage mit zwei Monday Night Games
Week 2:
- 16. September; 01:00 Uhr: Tampa Bay Buccaneers at Houston Texans
- 16. September; 04:00 Uhr: Los Angeles Chargers at Las Vegas Raiders
Week 4:
- 30. September; 01:15 Uhr: New York Jets at Miami Dolphins
- 30. September; 02:15 Uhr: Cincinnati Bengals at Denver Broncos
Week 6:
- 14. Oktober; 01:15 Uhr: Buffalo Bills at Atlanta Falcons
- 14. Oktober; 02:15 Uhr: Chicago Bears at Washington Commanders
Week 7:
- 21. Oktober; 01:00 Uhr: Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions
- 21. Oktober; 04:00 Uhr: Houston Texans at Seattle Seahawks