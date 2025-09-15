NFL 2025: Warum finden heute Nacht zwei Monday Night Games statt?

Die Saison in der NFL hat begonnen. In Week 2 finden direkt zwei Monday Night Games statt. Warum?

Der zweite Spieltag der NFL-Saison 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Zuvor stehen - wie schon häufiger in den vergangenen Jahren - zwei Monday Night Games auf dem Programm.

Um 1:00 Uhr treffen die Tampa Bay Buccaneers auf die Houston Texans (im Liveticker). Ab 4:00 Uhr kommt es zum Duell zwischen den Los Angeles Chargers und den Las Vegas Raiders (im Liveticker).

Der Grund dafür ist ein Deal zwischen der NFL und dem US-Unternehmen Disney - dem "ESPN" und "ABC" gehören - aus dem Jahr 2022.

Dabei wurden dem Unternehmen 23 Monday-Night-Übertragungen zugesprochen. Da die Regular Season jedoch nur aus 18 Wochen besteht und nur eine Playoff-Partie am Montag stattfindet, gibt es über die Saison verteilt insgesamt vier "Double-Header".