NFL - Indianapolis Colts verpflichten Philip Rivers aus dem Ruhestand

Die Indianapolis Colts reagieren auf das Saisonaus von Daniel Jones und holen den 44-jährigen Philip Rivers aus dem Ruhestand. Der Routinier wird zunächst für das Practice Squad verpflichtet.

Von Mike Stiefelhagen

Es kommt tatsächlich zu einem der spannendsten Comebacks der jüngeren NFL-Geschichte!

Wie Insider Ian Rapoport berichtet, verpflichten die Indianapolis Colts den 44-jährigen Philip Rivers aus dem Ruhestand. Der Routinier stand zuletzt 2020 bei den Colts unter Vertrag, 2021 beendete er dann seine Karriere.

Jetzt könnte er Backup von Rookie Riley Leonard werden, der für den verletzten Daniel Jones einspringen muss. Doch Leonard plagen Knieprobleme.

Aktuell befinden sich die Colts trotz drei Pleiten am Stück mitten im Rennen um die Playoffs.