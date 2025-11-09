Anzeige
NFL in Deutschland

NFL - Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons: Berlin lebt die NFL! Ein Kommentar

  • Aktualisiert: 10.11.2025
  • 08:23 Uhr
  • Rainer Nachtwey

Die Begeisterung für das Gastspiel der NFL geht über das Olympiastadion hinaus. Die Stimmung in der Hauptstadt ist großartig, nur einen Wunsch bekommen die deutschen Fans nicht erfüllt.

Aus Berlin berichtet Rainer Nachtwey

Es war der große Wunsch von Zaire Franklin im Interview mit ran: Blocks mit Colts-Blau im Olympiastadion.

Indianapolis’ Captain hatte in Frankfurt anderes erlebt – Pfiffe gegen sein Team als Gegner der New England Patriots.

Franklins Wunsch ist den Berliner NFL-Fans Befehl. Das Stadion verwandelt sich in einen blau-buntes Farbenmeer, das selbst Hertha BSC nur schwer hervorlockt.

Dazu bringen Björn Werner, als er in seinem Trikot mit der 92 auf den Colts-Amboss schlägt, und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter mit einer Live-Performance der Touchdown-Hymne der Colts die Massen zum Toben.

Es ist eine Mischung aus Colts-Trikots, Colts-Mützen – bei Temperaturen in den mittleren einstelligen Gradzahlen –, Colts-Schals sowie Trikots, Caps und Mützen anderer NFL-Teams. Und auch ein wenig Atlanta Falcons Merchandise ist vertreten.

Anzeige
Anzeige

Gänsehautmoment bei Gedenken an Mauerfall

Der Umlauf des Berliner Olympiastadions bietet American-Football-Anhängern ein kleines Paradies, das die Herzen höherschlagen lässt. Fanshops, Field Goal kicken, Quarterback Challenge, Helme zum Fotografieren – nichts fehlt, um dem Fan ein einmaliges Erlebnis zu bescheren.

Unvergesslich der Moment im Stadion: Zu "Wind of Change" von den Scorpions wird dem Tag des Mauerfalls vor 36 Jahren gedacht.

Aber es ist nicht das Olympiastadion allein, das Berlin in eine wahre NFL-Heimat verwandelt. Die Hauptstadt lebt NFL.

Anzeige
Anzeige

VIDEO: Krasse Drohnenshow über dem Olympiastadion!

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Colts-Besitzerin schmeißt Lokalrunden

Die Colts organisieren Spielplatzeröffnungen, Drohnenshows, extra auf Deutschland angepassten Merch, Treffen in Pubs inklusive Lokalrunden von Besitzerin Carlie Irsay-Gordon. Und auch die Teams mit Deutschland als Markt wie die New England Patriots, Seattle Seahawks oder Tampa Bay Buccaneers versetzen die Anhänger mit Attraktionen und Aktionen in Ekstase.

Berlin verwandelt sich um das Spiel in die Hauptstadt der NFL. Etwas, das London vor einigen Jahren für sich beanspruchen konnte, mittlerweile aber klar an den deutschen Markt verloren hat. Egal ob Berlin, München oder Frankfurt.

Dies ist der einzige Wermutstropfen – was aber weniger mit Berlin zu tun hat: die Bekanntgabe für den Spielort 2026 hätte nirgends besser hingepasst als im Rahmen dieses Spiels.

Das ist der einzige Wunsch, der den deutschen Fans in Berlin nicht erfüllt wurde.

Mehr News und Videos
Detroit Lions v Washington Commanders
News

NFL: St. Brown und Lions souverän - Fiasko für die Bills

  • 10.11.2025
  • 08:42 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Washington Commanders Nov 9, 2025; Landover, Maryland, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates a touchdown during the ...
News

Gegenspieler schlägt St. Brown - wegen Trump?

  • 10.11.2025
  • 08:40 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 10.11.2025
  • 08:37 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 10.11.2025
  • 08:33 Uhr

NFL: Aaron Rodgers strauchelt und verursacht Safety

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
imago images 1069078475
News

Chargers machen Steelers nass - Rodgers strauchelt

  • 10.11.2025
  • 07:37 Uhr

NFL-Highlights: Steelers-Blamage! Aaron Rodgers erlebt Debakel bei Chargers

  • Video
  • 05:04 Min
  • Ab 0
St. Brown war zu agil für den Gegner
News

St. Brown bei Lions-Sieg mit Touchdown - und Trump-Einlage

  • 10.11.2025
  • 06:40 Uhr
Taylor jubelt nach seinem Touchdown zum Sieg
News

Jonathan Taylor: Der Mann bei den goldenen Colts

  • 10.11.2025
  • 05:44 Uhr

NFL-Highlights: Stafford fast perfekt! 49ers-Aufbäumen zu spät

  • Video
  • 06:17 Min
  • Ab 0