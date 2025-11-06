Anzeige
nfl

NFL-Spieler Marshawn Kneeland verstorben: Trauer um Dallas-Cowboys-Profi - Polizei erläutert Todesursache

  • Aktualisiert: 10.11.2025
  • 10:15 Uhr
  • ran

Die Dallas Cowboys teilen mit, dass Marshawn Kneeland verstorben ist. Die Polizei spricht von einem Selbstmord des NFL-Profis. Auch Quarterback Dak Prescott ist geschockt.

Der 24-Jährige war von den Cowboys im Draft 2024 in der zweiten Runde ausgewählt worden.

Dem Defensive End war am Montag im Spiel gegen die Arizona Cardinals sein erster Touchdown in der NFL nach einem geblockten Punt gelungen. Insgesamt absolvierte Kneeland 18 Spiele.

"Mit großer Trauer geben die Dallas Cowboys bekannt, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gelten Marshawns Freundin Catalina und seiner Familie", gab die Franchise am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit bekannt.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

NFL-Insider Ian Rapoport teilte ein Statement von Kneelands Berater Jonathan Perzley, indem dieser ebenfalls den Tod bestätigte und um Privatsphäre für die Angehörigen des verstorbenen Spielers bat.

Anzeige

NFL: Marshawn Kneeland beging Selbstmord

Wie die Polizei mittlerweile bestätigt hat, beging Kneeland Selbstmord.

Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass Kneeland sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert hat. Warum es zu der Verfolgung kam, geht aus dem Bericht nicht hervor. Kneelands Fahrzeug ist dabei in Dallas auf einer Schnellstraße verunglückt.

Laut dem Bericht floh Kneeland anschließend zu Fuß vom Unfallort, die Beamten durchsuchten das Gebiet mit Unterstützung von Hunden- und Drohneneinheiten.

NFL: Marshawn Kneeland - das ist zur Todesursache bekannt

NFL: Amon-Ra St. Brown jubelt mit Trump Dance - DaRon Payne schlägt Star-Receiver

Etwa drei Stunden später wurde Kneeland mit einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde aufgefunden. Während der Suche erhielten die Beamten Informationen, dass Kneeland "suizidale Absichten geäußert" habe.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Prescott: "Ein tragischer Verlust"

Dak Prescott, der Quarterback der Dallas Cowboys, äußerte sich geschockt von dem Tod seines Mannschaftskameraden: "Ein tragischer Verlust. Es tut weh. Das Herz ist heute schwer. Es tut mir weh für Marshawn, es tut weh für seine Familie, es tut weh für seine Freundin und für jeden einzelnen meiner Teamkollegen. Das ist ein Schmerz, den man niemandem wünscht."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Mehr News und Videos

NFL: Amon-Ra St. Brown attackiert - wegen Trump-Jubel?

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0
Sonst die Heimat von Hertha BSC: Das Olympiastadion
News

NFL in Berlin: Diese Upgrades am Stadion bleiben

  • 10.11.2025
  • 10:41 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 3, 2024; Indianapolis, IN, USA; Missouri place kicker Harrison Mevis (PK03) during the 2024 NFL Combine at Lucas Oil Stadium. Indianapolis Lucas Oil S...
News

Rams setzen auf "Thiccer Kicker" Mevis

  • 10.11.2025
  • 10:33 Uhr
October 26, 2025, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Former NFL, American Football Herren, USA quarterback and current Fox Sports commentator Tom Brady walks on the field before a game between the Ph...
News

Tom Brady bekräftigt Abneigung gegen ein NFL-Team

  • 10.11.2025
  • 10:15 Uhr
Jonathan Taylor (m.) war in Berlin der Mann des Tages
News

Bis zu 1,21 Millionen sehen Berlin Game der NFL

  • 10.11.2025
  • 09:49 Uhr
Detroit Lions v Washington Commanders
News

NFL: St. Brown und Lions souverän - Fiasko für die Bills

  • 10.11.2025
  • 08:42 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Washington Commanders Nov 9, 2025; Landover, Maryland, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates a touchdown during the ...
News

Gegenspieler schlägt St. Brown - wegen Trump?

  • 10.11.2025
  • 08:40 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 10.11.2025
  • 08:37 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 10.11.2025
  • 08:33 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Berlin Game-Atlanta Falcons at Indianapolis Colts Nov 9, 2025; Berlin, Germany; A general view during the playing of the national anthems before the NFL Berlin Ga...
News

Kommentar: Berlin lebt die NFL!

  • 10.11.2025
  • 08:23 Uhr