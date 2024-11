NFL - Jacksonville Jaguars: Entlassung von Doug Pederson? So reagiert der Head Coach

Nach der blamablen Pleite hat sich auch Pederson selbst zu seiner Zukunft geäußert. "Ich kann das nicht kontrollieren", sagte er: "Ich bin schon lange in dieser Liga. Sollte es passieren, dann passiert es. Noch aber habe ich einen Job zu verrichten. Und dieser Job ist es, mich auf einen guten Division-Rivalen (die Houston Texans, Anm.d.Red.) in zwei Wochen vorzubereiten."

War das Spiel bei den Detroit Lions bereits das letzte für Doug Pederson als Head Coach der Jacksonville Jaguars? Nach der desaströsen 6:52-Niederlage in Michigan könnte es in der Tat zum Rauswurf des Trainers kommen.

"Das ist das beste Team, das die Jacksonville Jaguars je zusammengestellt haben. Die besten Spieler, die besten Trainer. Aber am wichtigsten ist: Wir sollten es nun mit Siegen beweisen", hatte der 74 Jahre alte in Pakistan geborene Unternehmer vor ein paar Monaten getönt.

Handeln die Jaguars in der Bye Week?

Für einen möglichen Wechsel bei den Jaguars spricht auch, dass sie nach der Partie gegen die Lions eine Bye Week haben und dem neuen Head Coach etwas mehr Eingewöhnungszeit geben könnten.

Laut dem Bericht könnte QB-Coach Mike McCoy die Mannschaft als neuer Head Coach übernehmen. Er besitzt bereits Erfahrung als Cheftrainer der Los Angeles Chargers, die er zwischen 2013 und 2016 trainerte.

Doch auch der Name Bill Belichick wird schon wieder als möglicher Nachfolger für Pederson ins Gespräch gebracht. Was tatsächlich für den 72-Jährigen spricht: Sollte neben dem Trainer auch der General Manager entlassen werden, könnte der ehemalige Erfolgscoach der New England Patriots beide Posten in Personalunion übernehmen. Diese Konstellation kennt er ja bereits aus seiner Zeit in Foxborough.

Übrigens: Die Spieler selbst scheinen ihren Head Coach weiterhin behalten zu wollen. So drückten nach der Partie gleich mehrere von ihnen ihre Unterstützung aus. Tight End Evan Engram sagte: "Ich liebe es, für Doug zu spielen", während Safety Andre Cisco mit den Worten zitiert wurde: "Ich liebe Doug."