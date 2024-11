Im Topspiel in Pittsburgh stellte ein Kicker die beiden Star-Quarterbacks in den Schatten. Anschließend nahmen die Buffalo Bills den Kansas City Chiefs den Nimbus der Unbesiegbarkeit.

Die Sonntagsspiele von Week 11 in der NFL sorgten für reichlich Spannung.

Die Buffalo Bills fügen den Kansas City Chiefs ihre erste Niederlage in dieser Saison zu. Den Kracher der frühen Spiele in Woche 11 entscheiden die Steelers gegen die Ravens für sich. ran liefert den Überblick.

Mit einem Touchdown-Pass auf Curtis Samuel und einem selbst erlaufenen TD zeigte Allen (27/40, 262 Yards) seinem Gegenüber Patrick Mahomes am Sonntagabend die Grenzen auf.

Dabei fiel die Entscheidung erst im letzten Viertel. Nach einer 16:14-Pausenführung für die Bills und einem dritten Viertel, in dem keines der beiden Teams punkten konnte, führte Allen sein Team schließlich zum Sieg.

Der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison muss in dieser Spielzeit darum bangen, überhaupt in die Postseason einzuziehen.

Gegen die Falcons lag das Team aus Colorado von Beginn an vorn und führte bereits zur Pause mit 21:6. Im zweiten Abschnitt gelang den enttäuschenden Falcons kein einziger Punkt mehr.

Die Broncos haben nach zwei Niederlagen in Folge einen wichtigen und klaren Sieg eingefahren.

Die beiden Star-Quarterbacks konnten indes nicht so glänzen wie gewohnt. Russell Wilson blieb gänzlich ohne Touchdown und warf eine Interception. Lamar Jackson kam auf einen Touchdown-Pass und eine Interception.

In Halbzeit eins sorgte Ravens-Running-Back Derrick Henry für den einzigen Touchdown, während Gäste-Kicker Justin Tucker vor der Pause gleich zwei Field-Goal-Versuche versemmelte.

In einem von den beiden Defensivreihen geprägten Top-Spiel hatten die Steelers (8-2) gegen die Ravens (7-4) das bessere Ende für sich.

Jacksonville Jaguars @ Detroit Lions 6:52

Die Lions ziehen in der NFC weiterhin ihre Kreise an der Spitze. Gegen die Jacksonville Jaguars feierte die Mannschaft um den deutschstämmigen Passempfänger Amon-Ra St. Brown den deutlichsten Sieg aller Teams in dieser NFL-Saison .

Während die Lions nun bei 9-1 stehen, verkommt die Saison für die Jaguars (2-9) mehr und mehr zur Katastrophe. Nach der vierten Niederlage in Serie und der deutlichsten Pleite in der Franchise-Geschichte wackelt der Stuhl von Head Coach Doug Pederson bedenklich.

Die Lions ließen im heimischen Ford Field von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer der Sieger sein würde, und führten zur Pause bereits deutlich mit 28:6.