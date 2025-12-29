- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL - Jacksonville Jaguars: Head Coach Liam Coen schreibt Geschichte

  • Veröffentlicht: 29.12.2025
  • 11:25 Uhr
  • ran.de

Jaguars-Coach Liam Coen gelingt mit dem Sieg gegen die Colts ein besonderer NFL-Rekord.

Besonderer Erfolg für Liam Coen. Der Head Coach der Jacksonville Jaguars schrieb mit dem 23:17-Sieg seines Teams in Woche 17 gegen die Indianapolis Colts NFL-Geschichte.

Laut "ESPN" ist Coen nun der einzige Cheftrainer, dem es in seinem ersten Jahr gelungen ist, zwölf oder mehr Spiele zu gewinnen, nachdem er zuvor ein Team übernommen hatte, das in der vorangegangenen Saison vier oder weniger Siege erzielt hatte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Jaguars haben Playoff-Platz sicher

Die Jaguars stehen aktuell bei einer Bilanz von 12-4 und haben zuletzt sieben Spiele in Folge gewonnen.

Die Franchise hat sich bereits einen Platz in den Playoffs gesichert, der Gewinn der AFC South ist nur noch einen Sieg entfernt und selbst Platz eins in der Conference ist noch möglich.

Coen hatte zuletzt als Offensive Coordinator bei den Tampa Bay Buccaneers gearbeitet, ehe er zur Saison 2025 die Jags übernahm.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zur NFL
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers Nov 9, 2025; Inglewood, California, USA; Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin and quarterback Aaron Rodgers (8) ...
News

Kommentar: Die Steelers brauchen einen echten Neuanfang

  • 29.12.2025
  • 10:58 Uhr

NFL: Christian McCaffrey überläuft Bears - seine besten Plays

  • Video
  • 02:53 Min
  • Ab 0

NFL: Spin-Move-TD! Ja'Marr Chase tanzt Cardinals aus

  • Video
  • 01:32 Min
  • Ab 0

NFL: "Wie Aaron Rodgers" - Caleb Williams beste Plays gegen die 49ers

  • Video
  • 03:27 Min
  • Ab 0
New England Patriots quarterback Drake Maye (R) is congratulated by New England Patriots wide receiver Stefon Diggs (L) after Maye scored a touchdown during the first half against the Buffalo Bills...
News

Playoff Picture: Division-Knaller in New England

  • 29.12.2025
  • 08:25 Uhr

NFL: Brock Purdy mit 5 TDs - seine besten Plays gegen die Bears

  • Video
  • 04:30 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Chicago Bears at San Francisco 49ers Dec 28, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) celebrates after scoring a touch...
News

Letztes Play entscheidet! Spektakel zwischen Niners und Bears

  • 29.12.2025
  • 08:07 Uhr
San Francisco 49ers v Seattle Seahawks
News

Zwei Kracher am Samstag: NFL setzt Week 18 an

  • 29.12.2025
  • 08:01 Uhr

NFL-Highlights: 80-Punkte-Spektakel! Letztes Play entscheidet Bears vs 49ers

  • Video
  • 06:34 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Bills gehen All-In! 2-Pt-Conversion bringt Entscheidung

  • Video
  • 05:41 Min
  • Ab 0