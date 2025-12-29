Jaguars-Coach Liam Coen gelingt mit dem Sieg gegen die Colts ein besonderer NFL-Rekord.

Besonderer Erfolg für Liam Coen. Der Head Coach der Jacksonville Jaguars schrieb mit dem 23:17-Sieg seines Teams in Woche 17 gegen die Indianapolis Colts NFL-Geschichte.

Laut "ESPN" ist Coen nun der einzige Cheftrainer, dem es in seinem ersten Jahr gelungen ist, zwölf oder mehr Spiele zu gewinnen, nachdem er zuvor ein Team übernommen hatte, das in der vorangegangenen Saison vier oder weniger Siege erzielt hatte.