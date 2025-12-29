ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL - Jacksonville Jaguars: Head Coach Liam Coen schreibt Geschichte
- Veröffentlicht: 29.12.2025
- 11:25 Uhr
- ran.de
Jaguars-Coach Liam Coen gelingt mit dem Sieg gegen die Colts ein besonderer NFL-Rekord.
Besonderer Erfolg für Liam Coen. Der Head Coach der Jacksonville Jaguars schrieb mit dem 23:17-Sieg seines Teams in Woche 17 gegen die Indianapolis Colts NFL-Geschichte.
Laut "ESPN" ist Coen nun der einzige Cheftrainer, dem es in seinem ersten Jahr gelungen ist, zwölf oder mehr Spiele zu gewinnen, nachdem er zuvor ein Team übernommen hatte, das in der vorangegangenen Saison vier oder weniger Siege erzielt hatte.
Jaguars haben Playoff-Platz sicher
Die Jaguars stehen aktuell bei einer Bilanz von 12-4 und haben zuletzt sieben Spiele in Folge gewonnen.
Die Franchise hat sich bereits einen Platz in den Playoffs gesichert, der Gewinn der AFC South ist nur noch einen Sieg entfernt und selbst Platz eins in der Conference ist noch möglich.
Coen hatte zuletzt als Offensive Coordinator bei den Tampa Bay Buccaneers gearbeitet, ehe er zur Saison 2025 die Jags übernahm.