Für Clowney ist es eine Heimkehr. Er stammt aus Rock Hill, South Carolina, etwa 25 Minuten südlich von Charlotte, wo er an der South Pointe High School spielte. Zudem besuchte er auch die University of South Carolina.

Der Wechsel lohnt sich für also finanziell, beinhaltet aber auch noch eine emotionale Komponente.

In der vergangenen Saison spielte der Nummer-Eins-Pick von 2014 noch bei den Baltimore Ravens auf einem Ein-Jahres-Vertrag, der ihm gerade einmal 2,5 Millionen Dollar einbrachte.

Jadeveon Clowney hat eine neue Heimat in der NFL. Für zwei Jahre und 24 Millionen Dollar unterschreibt der 31 Jahre alte Linebacker bei den Carolina Panthers. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter.

Zahltag für Jadeveon Clowney (31): Der Nummer-Eins-Pick von 2014 unterschreibt einen Top-Vertrag bei den Carolina Panthers - zumindest verglichen mit dem, was er in der vergangenen Saison bei den Baltimore Ravens kassierte.

Die Verpflichtung Clowneys war für die Panthers nach dem Abgang des zweimaligen Pro Bowlers Brian Burns essenziell. Der Edge Rusher schloss sich via Trade den New York Giants an.

Clowney brachte seine Karriere im letzten Jahr wieder in Schwung und wurde mit seinem Pass Rush und seiner Robustheit zu einer der größeren Überraschungen bei den Baltimore Ravens.

Er bewies, dass er immer noch Spiele beeinflussen kann. Am Ende der Spielzeit standen für ihn 9,5 Sacks zu Buche - geteilter Karrierehöchstwert für den verletzungsgeplagten Linebacker.

Bei der Niederlage im AFC Championship Game gegen die Kansas City Chiefs trug Clowney mit einem Sack dazu bei, dass Baltimore Patrick Mahomes zumindest in der zweiten Halbzeit etwas ausbremsen konnte.

Clowney ist dreimaliger Pro Bowler und erzielte in 10 Spielzeiten insgesamt 363 Tackles, 52,5 Sacks und 15 erzwungene Fumbles.