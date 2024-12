NFL: Jerod Mayo bei den New England Patriots vor dem Aus?

Jerod Mayo ist als Head Coach der New England Patriots nicht unumstritten. Die restlichen Spiele der Saison entscheiden wohl über seine Zukunft.

Jerod Mayo kämpft in den verbleibenden vier Spielen wohl um seinen Job als Head Coach der New England Patriots.

Wie das "BostonSportsJournal" berichtet, sitzt der 38-Jährige alles andere als fest im Sattel bei den Pats. Mayo folgte im Januar dieses Jahres auf Head-Coach-Legende Bill Belichick, enttäuschte in Foxborough allerdings bislang.

Mit einer Bilanz von 3-10 steht New England nach Woche 14 auf dem letzten Platz in der AFC East. Bislang hält Patriots-Owner Robert Kraft an Mayo fest, das könnte sich dem Bericht zufolge ändern.

"Wenn Kraft zu der Erkenntnis kommt, dass er mit Mayo die falsche Wahl getroffen hat, wird er nicht zögern, die Situation zu korrigieren", heißt es im Bericht, dass sich auf Franchise-nahe Quellen beruft.

Zum Saisonende stehen für Mayo und die Pats noch die Partien gegen die Arizona Cardinals, die Buffalo Bills, die Los Angeles Chargers und zum Abschluss nochmal die Bills an.