NFL-Legende J.J. Watt: "Amerika sehnt sich nach Fußball"

Vor wenigen Monaten kündigte J.J. Watt sein Karriereende an und befindet sich seitdem in der Football-Rente. Der Pass Rusher, der in seiner aktiven Zeit phasenweise zu den besten Spielern der Liga zählte, hat im Ruhestand die Sportart gewechselt.

"Das erhöht natürlich den Wettkampf, was gut ist. Am Ende werden wir uns beide dann umso mehr reinhängen", sagte Watt und fuhr fort: "Birmingham spielt in der zweiten Liga, also kann ich sie ein wenig anfeuern. Wenn sie in die Premier League aufsteigen und wir aufeinandertreffen, dann wird das lustig. Brady hatte in seiner Karriere viel Erfolg auf einem anderen Rasen, hier gefallen mir unsere Chancen."