"Gronk" bildete zusammen mit Quarterback-Legende Tom Brady bei den New England Patriots ein kongeniales Duo und gewann mit Brady und den Pats dreimal den Super Bowl, dazu auch einmal zusammen mit Brady bei den Tampa Bay Buccaneers.

Demnach habe sich der Quarterback der Cincinnati Bengals bereits an den 2022 zurückgetretenen Tight End gewandt. "Ich würde mich freuen, wenn du zu den Cincinnati Bengals kommst", soll Burrow dem mittlerweile 35-jährigen Gronkowski geschrieben haben.

Nun hat sich auch Joe Burrow zu den Spekulationen gemeldet, die vom Journalisten und Podcaster Cecil Lammey auf den Seiten des Radiosenders "Denver Sports 104.3" in die Welt gesetzt wurden.

Seit Dienstag versetzt das Gerücht die NFL in Aufruhr, wonach Rob Gronkowski möglicherweise sein Comeback plant.

Joe Burrow von den Cincinnati Bengals würde Rob Gronkowski gerne zu seinem Team lotsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der ehemalige Tight End in die NFL zurückkehrt, ist allerdings nicht sehr hoch.

Rob Gronkowski auch mit Denver Broncos in Verbindung gebracht

Zuvor hatten den früheren Tight End verschiedene Quellen mit den Denver Broncos in Verbindung gebracht.

Zum einen, weil er mit Head Coach Sean Payton als TV-Experte zusammen gearbeitet hat. Zum anderen, weil er vom jungen Broncos-Quarterback Bo Nix begeistert sein soll.

Außerdem habe er sich im Wintersportort Vail in der Höhe von Colorado fit gehalten und sich so schon auf die dünne Luft in der Mile High City Denver vorbereitet.