NFL: Einstiger Erstrundenpick Keanu Neal verkündet Karriereende

Mit einem Instagram-Post verkündet Keanu Neal sein Karriereende. Seine Zeit in der NFL war geprägt von Erfolgen und Verletzungen.

Keanu Neal hat im Alter von 29 Jahren sein Karriereende bekanntgegeben. Wie der langjährige NFL-Safety in einem Instagram-Post verkündete, kehrt er dem Profi-Football den Rücken zu.

In der vergangenen Saison kam Neal schon gar nicht mehr zum Einsatz, nachdem er in der Saison 2023 noch für die Pittsburgh Steelers auflief, von denen allerdings entlassen wurde.

Der einstige Pro Bowler wurde 2016 in der ersten Runde (17. Pick) von den Atlanta Falcons gedraftet und verbrachte dort fünf Spielzeiten. In seiner Rookie-Saison ging es für Neal und die Falcons sogar in den Super Bowl.

2017 kam die Berufung für den Pro Bowl. In den beiden anschließenden Saisons folgten dann allerdings zwei schwere Verletzungen. Neal zog sich einen Kreuzbandriss und einen Achillessehnenriss zu.