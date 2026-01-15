Der erste von neun offenen Jobs in der NFL könnte schon bald besetzt sein: John Harbaugh soll sich laut "ESPN" und dem "NFL Network" bereits entschieden haben, alles deutet darauf hin, dass er Head Coach der New York Giants wird.

Geht nun alles ganz schnell bei John Harbaugh?

Wie "ESPN" berichtet, sollen der 63-Jährige und die New York Giants nach ihrem gemeinsamen Bewerbungsgespräch bereits an einem Vertrag arbeiten.

Laut Informationen von NFL-Experte Ian Rapoport sind auch schon erste Inhalte des Deals bekannt. Demnach bieten die Giants dem Ex-Coach der Baltimore Ravens einen Fünfjahresvertrag an, der ihn zu einem der bestbezahlten Head Coaches in der Liga machen würde.

"Wenn es keine Rückschläge gibt, dann deutet alles darauf hin, dass Harbaugh der nächste Head Coach der Giants wird", heißt es auch von Liga-Insider Adam Schefter.