NFL - Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers spricht nach Playoff-Aus über seine Zukunft

- Anzeige -

- Anzeige -

Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers nach Playoff-Aus angefressen Hört Rodgers jetzt auf? Seine Antwort auf der Pressekonferenz: "Ich werde jetzt keine emotionalen Entscheidungen treffen. Es war so ein tolles Jahr. Insgesamt ein sehr gutes Jahr in meinem Leben, und es war ein großartiger Teil davon, hier zu sein und Teil dieses Teams zu sein. Es ist enttäuschend, hier zu sitzen, weil die Saison vorbei ist." Kommentar: Das darf es für Rodgers nicht gewesen sein Der 42-Jährige unterschrieb vor der Saison einen Vertrag über ein Jahr und deutete damals bereits an, es könnte sein letztes sein. Er möchte jetzt zunächst Abstand gewinnen und alles in Ruhe ohne Emotionen bewerten. Der Gewinn der AFC North sorgte zuletzt für Gerüchte, Rodgers könne vielleicht doch noch ein Jahr dranhängen: "Ich will jetzt erstmal weg und dann die richtigen Gespräche führen," so der QB.

- Anzeige -

- Anzeige -

Aaron Rodgers spricht über seine NFL-Karriere Mit den Steelers war Rodgers erstmals seit 2021 wieder in den Playoffs. Seine beiden Jahre in New York waren nicht von Erfolg geprägt. Mit Blick auf seine Karriere zeigte er sich dankbar: "Ich hatte das Glück, 18 Jahre lang in einer unglaublichen Football-Stadt zu spielen, habe das nie als selbstverständlich angesehen und diese Zeit dort sehr genossen", blickte der Playmaker auf seine Zeit bei den Packers zurück.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Fans leiden mit Aaron Rodgers: "Hasse es, das zu sehen"

Aber auch die Spielzeit in Pittsburgh hat bei Rodgers nach den beiden schwierigen Jahren bei den New York Jets bleibenden Eindruck hinterlassen: "Dieses Jahr hier war ein wirklich schöner Abschluss der ersten 18 Jahre. Es ist etwas Besonderes, hier für ein Jahr sein zu dürfen. Das ist ein besonderer Ort – mit Tradition, mit Exzellenz, mit absoluten Legenden. Man musste sich heute Abend im Stadion nur umschauen und die Fans sehen. Es gab keinen großen Block an Texans-Fans, und das sagt eine Menge aus." Und weiter: "Es gibt in dieser Liga nur wenige wirklich besondere Orte, die diese Tradition, diese Stadt und diese Organisation vereinen, und ich bin dankbar, für zwei von ihnen gespielt zu haben." Running Back Jaylen Warren sagte zudem, dass er sich ein weiteres Rodgers-Jahr wünschen würde: "Ja, das tue ich. Es war definitiv eine Ehre, mit so einem Spieler zusammenzuspielen. Einem zukünftigen Hall of Famer. Ich habe es sehr genossen."