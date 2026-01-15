Die Tampa Bay Buccaneers haben nach einem tollen Saisonstart einen Kollaps erlebt. Nun fordert Running Back Rachaad White Veränderungen - von seinem Head Coach Todd Bowles.

Rachaad White, Running Back der Tampa Bay Buccaneers, hat in einem Podcast empfohlen, dass Head Coach Todd Bowles die Verantwortung für das Defensive Playcalling an einen anderen Mitarbeiter abtreten sollte.

Im "Loose Cannons"-Podcast erklärte White: "Ich denke, es wäre einfacher für ihn. Ich glaube, er sollte jemand anderem die Defense überlassen und sich nur auf die Rolle des Head Coaches konzentrieren. So könnte er sich besser auf den Job fokussieren und seinem Defensive Staff vertrauen." Er ergänzte: "Ich denke, das würde sein Leben einfacher machen."

Die Buccaneers schlossen die Saison 2025 mit einem enttäuschenden 8-9-Record ab und verpassten die Playoffs. Das Team startete stark mit einer 6-2-Bilanz, wobei die ersten vier Siege jeweils mit drei Punkten oder weniger Differenz errungen wurden.

Danach folgte eine schwache Phase mit sieben Niederlagen in acht Spielen, bevor sie im Division-Duell in Woche 18 gegen die Carolina Panthers siegten. Trotzdem reichte es nicht für den NFC-South-Titel und einen Playoff-Platz.