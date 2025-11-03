NFL
NFL - Josh Allen kann sich von dem Sieg gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs nichts kaufen
- Aktualisiert: 03.11.2025
- 17:26 Uhr
- Andreas Reiners
Josh Allen hat Patrick Mahomes mal wieder die Grenzen aufgezeigt. Allerdings mal wieder in der Regular Season. Deshalb hat der Sieg nicht viel zu sagen. Ein Kommentar.
5:1. Fünf Siege, nur eine Niederlage.
Nicht nur das 28:21 der Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs aus Week 9 der NFL ist eine Ansage. Auch die starke Bilanz von Josh Allen im direkten Duell der herausragenden Quarterbacks der Neuzeit mit Patrick Mahomes ist ein Statement, das beeindruckt.
Allen war auch am Sonntagabend mal wieder der bessere der beiden Spielmacher.
Dabei begegnen sich die beiden langjährigen Widersacher grundsätzlich auf Augenhöhe. Wie das so ist, entscheiden dann Nuancen.
Allen vs. Mahomes: Kleinigkeiten entscheiden
Kleinigkeiten, die auf höchstem Niveau dann aber essenziell sind. Und die Geschichte der beiden prägen. Allen und Mahomes schenken sich nicht viel, wenn sie sich mit ihren Teams auf dem Platz gegenüberstehen. Auch statistisch nicht.
Doch in der NFL ist es auch immer eine Frage des Timings.
Es ist unbestritten wichtig, auch in der Regular Season besagte Ausrufezeichen zu setzen, die Spiele gegen den erbitterten AFC-Rivalen zu gewinnen.
Für den Record, den Tiebreaker, den Seed. Für das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis.
Allen vs. Mahomes: Im Januar ist es entscheidend
Doch genauso muss man die Frage stellen: Was bringen Siege im September, Oktober, November oder Dezember, wenn es dann im Januar nicht funktioniert?
Oder anders gesagt: Dass Mahomes in den Playoffs gegen Allen eine 4:0-Bilanz vorzuweisen hat, ist auch ein Statement. Ein ziemlich eindeutiges, weil es immer wieder dann gesetzt wird, wenn es zählt.
Denn auch das ist eine Qualität: Auf den Punkt zu liefern, wenn es darauf ankommt. In Do-or-Die-Spielen, wenn eine Niederlage das Ende der Super-Bowl-Träume bedeutet.
Chiefs vs. Bills: Titel sprechen eine deutliche Sprache
Und wenn zwei Quarterbacks auf sehr ähnlichem Niveau agieren, werden sie hinten raus an Siegen und vor allem Titeln gemessen.
Seit 2018 sind Mahomes und Allen Starter bei den Chiefs und Bills. Fünfmal hat Mahomes die Chiefs in den Super Bowl geführt, dreimal hat er die Vince Lombardi Trophy geholt.
Allen verlor bei sechs Playoff-Teilnahmen viermal gegen die Chiefs, darunter zweimal im Championship Game. Den Super Bowl erreichte er in keiner Saison.
Noch Fragen?
Josh Allen: Große Siege gegen große Konkurrenten
Keine Frage ist: Allen gehört zu den besten Quarterbacks, er ist im vergangenen Jahr der verdiente MVP geworden und auch in diesem Jahr zu Recht im engeren Kreis.
Doch im Rückblick, in der Nachbetrachtung seiner Karriere wird es im Vergleich mit den anderen Großen seiner Zunft darauf ankommen, wie viele Ringe er an der Hand hat. Und für die braucht man große Siege gegen große Konkurrenten. Und keine Top-Bilanz in der Regular Season.
Denn für die kann er sich nicht viel kaufen.