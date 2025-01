Die Bills gehen als Mitfavorit in die Postseason, sehen auch zunächst gut aus, nur um dann doch wieder gegen die Kansas City Chiefs zu verlieren. Immer und immer wieder. Zum vierten Mal in fünf Jahren. Der Super Bowl? Bleibt scheinbar unerreichbar.

Denn wie Murray in dem Streifen aus dem Jahr 1993 dürfte sich auch der Quarterback der Buffalo Bills - übrigens nicht nach Bill Murray benannt - allmählich wie in einer Zeitschleife gefangen fühlen. Denn (fast) jedes Jahr passiert ihm in den NFL-Playoffs dasselbe.

Der Playoff-Albtraum für Josh Allen in Rot und Weiß geht weiter, viermal in vier Duellen schied der Quarterback der Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes aus. Jetzt braucht es vielleicht radikale Mittel. Eine Glosse.

Bills haben ihr Monster selbst erschaffen

Was das Ganze für ihn und die Bills noch so viel schlimmer macht und die bittere Ironie an diesem Schicksal ist: Buffalo hat dieses Monster selbst erschaffen. Denn es waren die Bills, die im Draft 2017 den Chiefs mit einem Trade den Sprung an Nummer zehn überhaupt erst ermöglichten. Dort wurde schließlich Mahomes gepickt.

Allen kam erst ein Jahr später in die NFL, würde rückblickend aber wohl gerne Marty McFly spielen und in die Vergangenheit reisen, um das Telefon der Bills an jenem Draft Day in Einzelteile zu zerschlagen. Oder Schlaftabletten in den Morgenkaffee der Verantwortlichen zu mischen. Noch so eine Paraderolle also für eine mögliche Neuverfilmung.

Realistisch ist das nicht, was also kann Allen in der Gegenwart tun, um diesen Albtraum endlich zu überwinden? Selbst Regeländerungen halfen ja nicht.

Nach dem legendären Playoffspiel im Januar 2022 griff die NFL sogar ein, um den Bills das Leben einfacher zu machen. Schöne Grüße an alle übrigens, die meinen, die NFL würde ja immer nur die Chiefs bevorzugen.

Damals verloren die Bills ein unglaubliches Spektakel in der Overtime, weil Mahomes und die Chiefs den Münzwurf gewannen und den folgenden ersten Ballbesitz direkt in einen Touchdown verwandelten. Buffalo und Allen kamen gar nicht mehr an den Ball. Das wäre bei den zwei Ausgaben danach sehr wohl möglich gewesen, wenn es eine Overtime gegeben hätte.

Aber dafür muss man halt auch die Verlängerung erreichen. Wenn allerdings einmal der Kicker das Field Goal versemmelt und ein Jahr später ein Drive über 3:30 Minuten mit drei Timeouts nicht für drei Punkte reicht - dann könnten womöglich doch höhere Mächte im Spiel sein.