Nach dem 32:29-Erfolg gegen die Buffalo Bills, welchen sie mit Familie und Freunden in der Suite des Sportlers verfolgte, ging es für die 35-Jährige auf das Spielfeld.

In ihrer zweiten Saison als Freundin von Chiefs-Tight-End Travis Kelce durfte sie sich zum zweiten Mal über den Einzug in den Super Bowl freuen.

Im Anschluss ging es für die beiden Turteltauben in die Katakomben, selbstverständlich begleitet von Polizeibeamten und Security. Später feierten beide laut "Daily Mail" mit Familie, Freunden und Teamkollegen in einer Bar in Kansas City.

Übrigens: Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als sich Swift im Rahmen ihrer Eras Tour in Asien aufhielt, und nur für den Super Bowl extra aus Japan anreiste, gibt es in diesem Jahr keinen Reisestress.

Anfang Dezember hat die 35-Jährige ihre Welttournee beendet.