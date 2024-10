NFL: Justin Fields oder Russell Wilson? Ex-Profi teilt gegen Steelers-Trainer Mike Tomlin aus

Die mögliche Entscheidung gegen Pittsburgh-Quarterback Justin Fields sorgt teilweise für Unverständnis. Der ehemalige NFL-Spieler Cam Newton findet deutliche Worte und skizziert mögliche Folgen.

Wer soll die Quarterback-Rolle in Pittsburgh übernehmen - Justin Fields oder doch Russell Wilson? Diese Frage beschäftigt weiterhin die NFL-Fans und -Experten. Nun hat sich der ehemalige Panthers-Spieler Cam Newton in seinem Podcast "4thand1" zur Thematik geäußert und sich in aller Deutlichkeit für Fields ausgesprochen.

"Ich bin damit nicht einverstanden", kritisierte der 35-Jährige die Überlegungen von Steelers-Trainer Mike Tomlin, im bevorstehenden Duell gegen die New York Jets (am Montag ab 2:20 Uhr im ran-Liveticker) auf Russell Wilson zu setzen. Dies würde lediglich die Kabine spalten.

"Die Leute reden. Du hast einen ganzen Haufen Alphamännchen in der Umkleidekabine, die sagen werden: 'Man, Bruder, was soll der Scheiß?'", erklärte Newton. Fields habe nicht genug getan, um seinen Job zu verlieren.