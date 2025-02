NFL - Justin Tucker: Liga spricht wohl mit angeblichen Opfern des Ravens-Kickers - News im Ticker

Zugetragen haben sich die Ereignisse demnach von 2012 bis 2016 in insgesamt acht Luxus-Spas in Baltimore. Während Massagen soll er unter anderem Erektionen bekommen und seine Genitalien entblößt haben. Zwei Spas sollen ihm daraufhin sogar Hausverbot erteilt haben.

+++ Zahl der angeblichen Tucker-Opfer steigt auf neun +++

Nachdem zu Beginn noch sechs Frauen die Vorwürfe erhoben, stieg die Zahl Anfang Februar auf neun. Drei weitere Spa-Mitarbeiterinnen machten Anschuldigungen beim "Baltimore Banner" öffentlich, eine lieferte gar weitere Details.

Demnach habe Tucker sie 2015 bei einer Massage an den Innenseiten der Oberschenkel gestreichelt, sich entblößt und etwas auf dem Tisch zurückgelassen, was sie für Ejakulat hielt. Außerdem habe sie sich bereits in demselben Jahr an einen Reporter gewandt, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen aber nichts weiter berichtet.