Insgesamt gehen damit nun 16 Frauen aus acht Spas rund um Baltimore gegen den Profi der Baltimore Ravens vor. In zwei Spas sei ihm wegen seines Verhaltens die Rückkehr in den Wellness-Bereich untersagt worden.

Sieben weitere Frauen sollen NFL -Kicker Justin Tucker sexuell unangemessenes Verhalten vorwerfen. Das berichtet "The Baltimore Banner". Demnach sollen sich einige der Vorfälle in einigen der luxuriösesten Spas der Stadt zugetragen haben.

Tucker-Team liefert Erklärung von Spa-Besitzerin

Laut dem "Banner" wollte sich das Tucker-Lager nicht zu den neuen Vorwürfen äußern. Stattdessen sei auf das "X"-Statement vom 30. Januar verwiesen worden, in dem der Profi alle Anschuldigungen als "eindeutig falsch" zurückwies. In Richtung der Zeitung schrieb er, diese würde "verzweifeltes Boulevardmaterial" liefern.

Tuckers Anwälte bestritten demnach, dass ihrem Mandanten der Zutritt zu Spas untersagt wurde. In einem Brief vom 28. Januar ließen sie wissen: "Mr. Tucker hat sich während einer Massagetherapiesitzung nie unangemessen verhalten und sicherlich nie in der Art und Weise, wie es in der Berichterstattung des 'Banner' beschrieben wurde."