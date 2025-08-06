Anzeige
American Football

NFL - Desmond Watson is back - Tampa Bay Buccaneers nehmen das Schwergewicht der Liga in den Practice Squad auf

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 09:53 Uhr
  • Martin Jahns

Der NFL-Traum von Desmond Watson bei den Tampa Bay Buccaneers war vor Saisonstart vorerst geplatzt. Jetzt bekommt der schwerste Spieler der Liga-Historie eine neue Chance.

von Martin Jahns und Daniel Kugler

Es war die Geschichte nach dem NFL Draft 2025: Die Tampa Bay Buccaneers verpflichteten mit Desmond Watson den schwersten Spieler der Liga-Historie - unfassbare 210 Kilogramm brachte der Defensive Tackle damals auf die Waage.

Seim NFL-Traum war im Sommer vorerst jedoch ausgeträumt. Infolge des Roster Cuts auf 53 Spieler wurde Watson entlassen. Besonders bitter: Der Verteidiger konnte sich bei den Buccaneers nicht einmal im Training empfehlen, weil sein Gewicht ihm im Weg stand. Die Coaches ließen Watson in der Saisonvorbereitung deshalb nur individuell trainieren.

Nach Woche drei der laufenden Saison gab es für den 22-Jährigen dann jedoch positive Neuigkeiten, denn die Bucs haben den ehemaligen Spieler der Florida Gators in ihren Practice Squad aufgenommen.

Wie "ESPN" berichtet, hatte Watson in der vergangenen Woche Workouts bei der Franchise abgehalten und das Team war demnach von seinen körperlichen Fortschritten beeindruckt.

Desmond Watson: Bucs-Coach räumt mit Tush Push-Gerüchten auf

Head Coach Todd Bowles dementierte, dass Watson nur deshalb verpflichtet wurde, weil Tampa Bay in dieser Woche gegen die Philadelphia Eagles mit ihrem gefürchteten Tush Push antritt.

"Er hat gut trainiert. Aber wir würden ihn niemals nur holen, um einen Tush Push zu stoppen. Wenn wir einen Spieler holen, um einen Spielzug zu stoppen, und der Tush Push dann gar nicht vorkommt, verschwenden wir unsere Zeit", erklärte Head Coach Todd Bowles.

Die Buccaneers glauben vielmehr an das Potenzial von Watson: "Wenn wir ihn holen, denken wir, dass er spielen kann, nicht nur wegen Philadelphia."

Dennoch drückte Bowles auf die Euphoriebremse - zumindest vorläufig: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er bereit wäre zu spielen, nachdem wir ihn zurückgeholt haben, jedenfalls nicht für das Spiel gegen Philadelphia."

Desmond Watson: Kampf gegen Übergewicht schreitet voran

Das Team hatte den Big Man in der Vorbereitung wegen seines Übergewichts sogar auf die "Non-Football Illness List" gesetzt. Er sollte sich einzig und allein auf seinen Gewichtsverlust konzentrieren.

Zu Beginn des Training Camp hatte Bowles das Vorgehen wie folgt beschrieben: "Es geht einfach darum, ihn zu einem besseren, gesünderen Spieler zu machen und ihn auf den Platz zu kriegen." Ein konkretes Zielgewicht oder eine Deadline gab der Coach dabei öffentlich aber nicht preis.

Watson reduzierte sein Gewicht Medienberichten zufolge dabei auf rund 198 Kilogramm - das reichte den Bucs aber nicht, was zur vorläufigen Trennung geführt hat.

Nach seiner Rückholaktion wird bei Watson kein genaues Gewicht genannt, aber der Rookie wird von "ESPN" zumindest noch mit über 180 Kilogramm beschrieben.

NFL: Herzergreifend! Desmond Watson muss wegen Übergewicht alleine trainieren

Um das Gewicht in Relation zu setzen: Vor Watson waren die schwersten Spieler der NFL-Geschichte, die je gedraftet wurden, die Offensive Linemen Trent Brown und Daniel Faalele mit jeweils 172 Kilogramm.

Am College bei den Gators konnte der Defensive Tackle trotz, oder vielleicht auch gerade wegen seines Gewichts, überzeugen: Er verpasste in vier Jahren kein Spiel und kam auf 63 Tackles und 1,5 Sacks.

Bei Tampa Bay hatte Watson nach dem Draft zunächst noch einen Vertrag über drei Millionen Dollar, von denen allerdings nur 70.000 Dollar garantiert waren, erhalten.

