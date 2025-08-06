Der NFL-Traum von Desmond Watson bei den Tampa Bay Buccaneers war vor Saisonstart vorerst geplatzt. Jetzt bekommt der schwerste Spieler der Liga-Historie eine neue Chance. von Martin Jahns und Daniel Kugler Es war die Geschichte nach dem NFL Draft 2025: Die Tampa Bay Buccaneers verpflichteten mit Desmond Watson den schwersten Spieler der Liga-Historie - unfassbare 210 Kilogramm brachte der Defensive Tackle damals auf die Waage. Seim NFL-Traum war im Sommer vorerst jedoch ausgeträumt. Infolge des Roster Cuts auf 53 Spieler wurde Watson entlassen. Besonders bitter: Der Verteidiger konnte sich bei den Buccaneers nicht einmal im Training empfehlen, weil sein Gewicht ihm im Weg stand. Die Coaches ließen Watson in der Saisonvorbereitung deshalb nur individuell trainieren. Brady erzürnt mit Hunde-Aussagen: PETA reagiert schockiert

Löwen-Gebrüll in Detroit! Flügellose Falcons und Ravens - das Power Ranking vor Woche 4 Nach Woche drei der laufenden Saison gab es für den 22-Jährigen dann jedoch positive Neuigkeiten, denn die Bucs haben den ehemaligen Spieler der Florida Gators in ihren Practice Squad aufgenommen. Wie "ESPN" berichtet, hatte Watson in der vergangenen Woche Workouts bei der Franchise abgehalten und das Team war demnach von seinen körperlichen Fortschritten beeindruckt.

Desmond Watson: Bucs-Coach räumt mit Tush Push-Gerüchten auf Head Coach Todd Bowles dementierte, dass Watson nur deshalb verpflichtet wurde, weil Tampa Bay in dieser Woche gegen die Philadelphia Eagles mit ihrem gefürchteten Tush Push antritt. "Er hat gut trainiert. Aber wir würden ihn niemals nur holen, um einen Tush Push zu stoppen. Wenn wir einen Spieler holen, um einen Spielzug zu stoppen, und der Tush Push dann gar nicht vorkommt, verschwenden wir unsere Zeit", erklärte Head Coach Todd Bowles. Die Buccaneers glauben vielmehr an das Potenzial von Watson: "Wenn wir ihn holen, denken wir, dass er spielen kann, nicht nur wegen Philadelphia." Dennoch drückte Bowles auf die Euphoriebremse - zumindest vorläufig: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er bereit wäre zu spielen, nachdem wir ihn zurückgeholt haben, jedenfalls nicht für das Spiel gegen Philadelphia."

Desmond Watson: Kampf gegen Übergewicht schreitet voran Das Team hatte den Big Man in der Vorbereitung wegen seines Übergewichts sogar auf die "Non-Football Illness List" gesetzt. Er sollte sich einzig und allein auf seinen Gewichtsverlust konzentrieren. Zu Beginn des Training Camp hatte Bowles das Vorgehen wie folgt beschrieben: "Es geht einfach darum, ihn zu einem besseren, gesünderen Spieler zu machen und ihn auf den Platz zu kriegen." Ein konkretes Zielgewicht oder eine Deadline gab der Coach dabei öffentlich aber nicht preis. Watson reduzierte sein Gewicht Medienberichten zufolge dabei auf rund 198 Kilogramm - das reichte den Bucs aber nicht, was zur vorläufigen Trennung geführt hat. Nach seiner Rückholaktion wird bei Watson kein genaues Gewicht genannt, aber der Rookie wird von "ESPN" zumindest noch mit über 180 Kilogramm beschrieben.

