Dem hielt Belichick nun entgegen, dass er es gewesen sei, der damals das größere Risiko eingegangen sei. "Ich habe Robert schon mehrfach gesagt, dass ich ein großes Risiko eingegangen bin, als ich den Job als Head Coach der New England Patriots annahm", teilte Belichick auf Nachfrage von "ESPN" mit.

Robert Kraft, damals wie heute Besitzer des Teams, hatte erst im vergangenen Monat im "Dudes on Dudes“-Podcast von Julian Edelman und Rob Gronkowski behauptet, die Entscheidung für Belichick sei "ein großes Risiko" gewesen: "Die am meisten bezweifelte Entscheidung war die von 1999."

Es ist nun schon 26 Jahre her. Doch noch immer gehen die Meinungen auseinander, wer denn damals - im Jahr 1999 - mehr Risiko eingegangen ist, als die New England Patriots Bill Belichick zu ihrem Head Coach gemacht haben.

NFL: Bill Belichick - "Mehrere frühere Coaches hatten mich gewarnt"

Der Grund sei der damalige Gesamtzustand der Franchise gewesen, so Belichick. "Mehrere frühere Coaches der Patriots sowie Mitglieder anderer NFL-Organisationen und die Medien hatten mich gewarnt, dass der Job in New England mit vielen internen Hindernissen verbunden sein würde", sagte Belichick, ohne Namen zu nennen.

Er habe deutlich gemacht, "dass wir die Art und Weise, wie das Team geführt wird, ändern müssen, um wieder erfolgreich zu sein."