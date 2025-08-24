Anzeige
American Football

NFL: Kansas City Chiefs traden für Derrick Nnadi von den New York Jets

  • Veröffentlicht: 24.08.2025
  • 19:10 Uhr
  • ran.de

Die Kansas City Chiefs holen einen alten Bekannten für die Defense zurück. Derrick Nnadi kommt via Trade von den New York Jets.

Die Kansas City Chiefs holen einen langjährigen Baustein ihrer Defense zurück.

Wie "ESPN" berichtet, traden die Chiefs für Defensive Tackle Derrick Nnadi. Der 29-Jährige hatte erst im März zu Beginn der Free Agency einen Vertrag bei den New York Jets unterschrieben.

Der Preis könnte kaum niedriger sein, demnach tauschen beide Franchises beim Draft 2027 Conditional Picks in der sechsten bzw. siebten Runde.

Nnadi gewann dreimal den Super Bowl

Nnadi war im Draft 2018 in der dritten Runde von den Chiefs gepickt worden und etablierte sich in den Folgejahren als Starter in der Defensive Line des Teams. Dreimal gewann er mit der Franchise aus Missouri den Super Bowl.

Im Vorjahr jedoch verlor er seinen Stammplatz und kam nur noch sporadisch zum Einsatz. Seinen einzigen Start verbuchte er in Woche 18 bei den Denver Broncos.

Anschließend verließ er die Chiefs und unterschrieb bei den Jets. Zu einem Einsatz in der Regular Season für das Team in Grün kommt es aber nicht mehr.

