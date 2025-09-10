Anzeige
NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce nimmt Schuld für Kollision mit Xavier Worthy auf sich

  Veröffentlicht: 10.09.2025
  19:34 Uhr
  • ran.de

Travis Kelce übernimmt nach der heftigen Kollision mit Xavier Worthy die volle Verantwortung. Der Tight End erklärt offen, wie sein Fehler zustande kam und was er besser machen muss.

Bei den Kansas City Chiefs ist die Situation auf der Wide-Receiver-Position alles andere als rosig. Und nach Week 1 wurde es noch schlimmer.

Bereits im ersten Drive kollidierten Tight End Travis Kelce und Receiver Xavier Worthy so heftig, dass Worthy das Spiel vorzeitig beenden musste.

Kelce äußerte sich nun in seinem Podcast "New Heights" zu dem Vorfall und übernahm die volle Verantwortung: "Ich sollte eigentlich für Worthy in die Tiefe laufen. Das frustriert mich. Ich habe versucht, meinen Gegenspieler so hinzurichten, dass ich in Position kommen konnte, aber alles geschah sehr schnell."

Weiter erklärte er: "Ich muss einfach besser werden, Mann. Ich bin seit 13 Jahren in der Liga. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich in meine eigenen Leute hineinrenne."

Xavier Worthy wird mit Schiene spielen

Die Diagnose bei Worthy: ausgerenkte Schulter. Eine Operation stand kurzzeitig im Raum, doch Worthy kann nach einer kurzen Pause wohl mit einer Schiene wieder aufs Feld zurückkehren.

Für das nächste Spiel gegen die Philadelphia Eagles (am Sonntag ab 22.25 im ran-Liveticker) wird Worthy definitiv ausfallen, die Einsätze in den folgenden Spielen sind noch fraglich.

