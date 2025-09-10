Travis Kelce übernimmt nach der heftigen Kollision mit Xavier Worthy die volle Verantwortung. Der Tight End erklärt offen, wie sein Fehler zustande kam und was er besser machen muss.

Bei den Kansas City Chiefs ist die Situation auf der Wide-Receiver-Position alles andere als rosig. Und nach Week 1 wurde es noch schlimmer.

Bereits im ersten Drive kollidierten Tight End Travis Kelce und Receiver Xavier Worthy so heftig, dass Worthy das Spiel vorzeitig beenden musste.

Kelce äußerte sich nun in seinem Podcast "New Heights" zu dem Vorfall und übernahm die volle Verantwortung: "Ich sollte eigentlich für Worthy in die Tiefe laufen. Das frustriert mich. Ich habe versucht, meinen Gegenspieler so hinzurichten, dass ich in Position kommen konnte, aber alles geschah sehr schnell."