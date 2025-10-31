Zuvor hatte Linebacker Logan Wilson , einer der Team-Kapitäne, ebenfalls einen Trade gefordert. Außerdem einigten sich die Bengals mit Defensive Tackle Mike Pennel auf eine Entlassung, Pennel unterschrieb kurz darauf bei den Kansas City Chiefs.

Der 23 Jahre alte Defensive Tackle ist der dritte Spieler der Defense binnen weniger Tage, der einen Weggang von den Bengals anstrebt bzw. bereits vollzogen hat.

Wenige Tage vor der Trade-Deadline in der NFL hat offenbar der nächste Defensivspieler seinen Abschied von den Cincinnati Bengals gefordert. Wie "ESPN" berichtet, will McKinnley Jackson die Franchise verlassen.

Jackson nur mit einem Einsatz 2025

Jackson wurde 2024 in der dritten Runde von den Bengals gedraftet und kam in seinem Rookiejahr auf 13 Einsätze, einmal als Starter. Dabei gelangen ihm ein Sack und ein forcierter Fumble. In dieser Saison jedoch stand Jackson nur in Woche fünf gegen die Detroit Lions (24:37) für sechs Snaps auf dem Feld.

Defensive Coordinator Al Golden hatte sich vor knapp zwei Wochen noch positiv über Jackson geäußert. "Er hat Kraft, er ist stark. Ich würde mich freuen, wenn sich das irgendwann für uns auszahlen würde und er in Schwung käme. Er befindet sich gerade auf diesem Weg und weiß, was er tun muss", sagte Golden.

Die Trade-Deadline ist am Dienstag, 4. November um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin muss sich auch die Situation um Pass Rusher Trey Hendrickson klären. Der 30-Jährige steht noch bis Saisonende in Cincinnati unter Vertrag, auch bei ihm gab es immer wieder Trade-Gerüchte.