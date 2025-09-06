NFL: Kansas City Chiefs verlieren gegen LA Chargers in Brasilien - Travis Kelce verletzt Mitspieler

Die Kansas City Chiefs kassieren bei ihrem Saisonauftakt in Brasilien ein bittere Pleite. Gleich zu Spielbeginn verletzt Superstar Travis Kelce dabei einen Mitspieler.

Von Franziska Wendler

So haben sich die Kansas City Chiefs den Auftakt in die neue Saison nicht vorgestellt. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes hat das International Game in der brasilianischen Metropole Sao Paulo gegen die Los Angeles Chargers mit 21:27 verloren.

Gleich zu Beginn der Partie hatte es dabei einen Aufreger gegeben. Nach nur 90 Sekunden prallte Star-Tight-End Travis Kelce mit seinem Chiefs-Teamkollegen Xavier Worthy zusammen. Medienberichten zufolge kugelte sich der Receiver bei dem Zusammenprall die Schulter aus, die Partie war für ihn gelaufen.

Auch spielerisch lief es für Kansas City nicht besser. Die Franchise brachte lange keine vernünftigen Drives zustande, im ersten Viertel kamen nur magere 29 Prozent der Pässe von Mahomes an.

Die Chargers bestimmten derweil das Geschehen und erarbeiteten sich dank eines Touchdown-Passes von Spielmacher Justin Herbert auf Quentin Johnston und einem Field Goal eine 10:0-Führung.