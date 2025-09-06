NFL
NFL: Kansas City Chiefs verlieren gegen Los Angeles Chargers in Brasilien - Travis Kelce verletzt Mitspieler
- Aktualisiert: 06.09.2025
- 09:33 Uhr
- Franziska Wendler
Die Kansas City Chiefs kassieren bei ihrem Saisonauftakt in Brasilien ein bittere Pleite. Gleich zu Spielbeginn verletzt Superstar Travis Kelce dabei einen Mitspieler.
So haben sich die Kansas City Chiefs den Auftakt in die neue Saison nicht vorgestellt. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes hat das International Game in der brasilianischen Metropole Sao Paulo gegen die Los Angeles Chargers mit 21:27 verloren.
Gleich zu Beginn der Partie hatte es dabei einen Aufreger gegeben. Nach nur 90 Sekunden prallte Star-Tight-End Travis Kelce mit seinem Chiefs-Teamkollegen Xavier Worthy zusammen. Medienberichten zufolge kugelte sich der Receiver bei dem Zusammenprall die Schulter aus, die Partie war für ihn gelaufen.
Auch spielerisch lief es für Kansas City nicht besser. Die Franchise brachte lange keine vernünftigen Drives zustande, im ersten Viertel kamen nur magere 29 Prozent der Pässe von Mahomes an.
Die Chargers bestimmten derweil das Geschehen und erarbeiteten sich dank eines Touchdown-Passes von Spielmacher Justin Herbert auf Quentin Johnston und einem Field Goal eine 10:0-Führung.
Das Wichtigste in Kürze
Ein weiteres Field Goal der Chargers und zwei der Chiefs – Kicker Harrison Butker versenkte eines dabei aus 59 Yards – stellten eine 13:6-Führung der Gastgeber aus L.A. zur Pause her.
Nach der Pause gelang Mahomes mit einem Touchdown-Lauf der Anschluss für die Chiefs, Kicker Butker vergab allerdings den Extrapunkt.
Kelce jubelt über ersten Touchdown
Und die Chargers drehten weiter auf. Justin Herbert warf zwei weitere Touchdown-Pässe – einen auf Keenen Allen, dazu einen weiteren auf Quentin Johnston – die Chiefs-Defense war derweil nicht in der Lage, den Gegner vernünftig zu stoppen.
Aufseiten von Kansas City konnte sich im letzten Viertel auch Travis Kelce auszeichnen. Nach einer langen Durststrecke in der vergangenen Saison glückte ihm direkt im ersten Spiel der Spielzeit 2025 ein Touchdown. Der 35-Jährige durfte nach einem 37-Yard-Pass von Mahomes in der Endzone jubeln.
Zum Sieg reichte es im Duell mit dem Rivalen aus der AFC West aber dennoch nicht.
In Woche zwei wird es für die Chiefs im Super-Bowl-Rematch gegen die Philadelphia Eagles bereits ernst, soll doch eine zweite Pleite in Folge und damit ein Fehlstart vermieden werden.Die Chargers müssen derweil zu den Las Vegas Raiders.