NFL: Nach Spuckattacke von Eagles-Star Jalen Carter - So hoch waren die Strafen in der Vergangenheit
- Aktualisiert: 05.09.2025
- 19:26 Uhr
- Julian Erbs
Das erste Spiel der NFL-Saison 2025 war kaum eine Minute alt, da sorgte Jalen Carter von den Philadelphia Eagles für einen Eklat: Vor den Augen der Schiedsrichter bespuckte er Dallas-Quarterback Dak Prescott und wurde folgerichtig sofort des Feldes verwiesen. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass es in der NFL zu solchen Vorfällen kam.
Was in nahezu jeder Sportliga zum sofortigen Platzverweis führt, ist auch in der NFL nicht anders. Entsprechend folgerichtig war der Ausschluss von Jalen Carter, dem Defensive Tackle der Philadelphia Eagles, nach seiner Spuckattacke an Dak Prescott.
Wie in der NFL üblich, dürfte ihn nachträglich eine Geldstrafe erwarten, zudem steht offenbar auch eine Sperre im Raum.
Die Meinungen gehen auseinander: Einige sehen in Carters Spucken lediglich eine – wenn auch übertriebene – Reaktion auf ein vorheriges Spucken von Prescott auf den Boden. Andere, wie ran-Autor Kai Esser betonen hingegen, dass Carter immer wieder zu emotionalen Ausbrüchen neige und deshalb als Exempel für längere Zeit gesperrt werden sollte.
Carter war aber nicht der erste Spucker der NFL.
So teuer waren bisherige Spuckattacken in der NFL
1997 wurde Denver Broncos-Linebacker Bill Romanowski mit einer Geldstrafe von 7.500 Dollar belegt, weil er San Francisco 49ers-Receiver J.J. Stokes ins Gesicht gespuckt hatte. Zudem erhielt Romanowski ein "deutlich formuliertes Schreiben" der NFL.
1998 musste Tampa Bay Buccaneers-Linebacker Hardy Nickerson eine Geldstrafe von 7.500 Dollar zahlen, nachdem er Carolina Panthers- Runningback William Floyd angespuckt hatte. Er wurde zwar im Nachhinein bestraft, wurde jedoch nicht des Feldes verwiesen.
In den Playoffs 2005 wurde Washington-Safety Sean Taylor mit einer Geldstrafe von 17.000 Dollar – in Höhe seines Gamechecks– belegt, weil er Buccaneers Runningback Michael Pittman ins Gesicht gespuckt hatte. Außerdem wurde Taylor aus dem Spiel verwiesen.
2006 erhielt Cowboys-Receiver Terrell Owens eine Geldstrafe von 35.000 Dollar, weil er Atlanta Falcons-Cornerback DeAngelo Hall ins Gesicht gespuckt hatte. Hall forderte eine Sperre für Owens, die jedoch nicht verhängt wurde.
Das jüngste Ereignis fand 2020 statt: Baltimore Ravens-Cornerback Marcus Peters wurde mit einer Geldstrafe von 12.500 Dollar belegt, weil er Cleveland Browns-Receiver Jarvis Landry anspuckte.
Ein Blick auf die bisherigen Strafen zeigt, dass Spucken in der NFL noch nie zu einer Sperre geführt. Daher ist eine Suspension für Carter eher unwahrscheinlich, auch wenn die Liga an ihm ein Exempel statuieren könnte.
