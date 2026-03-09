- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL: Travis Kelce bleibt wohl bei den Kansas City Chiefs - Entscheidung über Zukunft gefallen

  • Aktualisiert: 09.03.2026
  • 18:20 Uhr
  • ran.de

Travis Kelces Zukunft war lange offen. Jetzt hat sich der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs offenbar entschieden, eine weitere Saison in der NFL dranzuhängen.

Lange brodelte die Gerüchteküche um Travis Kelce.

Doch kurz bevor die Free Agency startet, ließ der Star-Tight-End und sein Management durchsickern, dass der 36-Jährige ein weiteres Jahr bei den Kansas City Chiefs dranhängen wird.

Kelce wird zwar Free Agent, doch einem Bericht des "NFL Network" zufolge soll ein Wechsel zu einem anderen Team für Kelce keinen Sinn machen.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport sollen interessierte Franchises bereits über die Entscheidung informiert worden sein.

- Anzeige -
- Anzeige -

Travis Kelce: Chiefs-Legende und Pro-Bowl-Dauergast

Die Chiefs-Legende wurde 2013 von KC in der dritten Runde gedraftet und spielte seither für keine andere NFL-Franchise.

Neben zahlreichen Rekorden gewann Kelce drei Super Bowls und wurde seit 2015 jedes Jahr in den Pro Bowl gewählt.

Auch interessant: Dolphins entlassen Tua: Ein Team wohl mit großem Interesse

- Anzeige -
Mehr News und Videos

NFL: 2 Milliarden Dollar! So sieht das neue Bills-Stadion aus

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0
Michael Pittman Jr. (Indianapolis Colts)
News

Free Agency: Steelers holen Star-Receiver - für Rodgers?

  • 09.03.2026
  • 18:02 Uhr
SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 08: Seattle Seahawks running back Kenneth Walker III (9) gets away from New England Patriots defensive end Milton Williams (97) during the Seattle Seahawks versus the New...
News

Free-Agency-Hammer: Chiefs holen Super-Bowl-MVP

  • 09.03.2026
  • 17:58 Uhr
Tua
News

Dolphins feuern Tua - erstes Team meldet Interesse an

  • 09.03.2026
  • 17:31 Uhr
Free Agents
News

Free-Agency-Orakel: Wo Rodgers und Co. landen

  • 09.03.2026
  • 14:02 Uhr
February 26, 2026, Inglewood, California, USA: Anthony Edwards 5 of the Minnesota Timberwolves gets ready for a free throw during a regular season NBA, Basketball Herren, USA game against the Los A...
News

Sensation? NBA-Star liebäugelt mit Wechsel in die NFL

  • 09.03.2026
  • 06:50 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Houston Texans at Kansas City Chiefs Dec 7, 2025; Kansas City, Missouri, USA; Kansas City Chiefs cornerback Trent McDuffie (22) warms up prior to the game against...
News

Nach Trade: Star-Verteidiger erhält Rekordvertrag

  • 09.03.2026
  • 06:14 Uhr

NFL: Joe Burrow mit neuer Liebe? Gerüchteküche brodelt

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0

NFL: Chase ärgert Crosby-Trade - "Wieso in unsere Division?"

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0

NFL: McDuffie-Trade öffnet verrückte Parallelen - Mahomes reagiert

  • Video
  • 01:38 Min
  • Ab 0