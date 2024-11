Zum zweiten Mal überhaupt findet in der NFL ein Regular-Season-Spiel am Black Friday statt. Was steckt dahinter?

Vor einem Jahr gab es eine Premiere in der NFL: Erstmals fand am Black Friday ein Regular-Season-Spiel statt, dabei empfingen die New York Jets die Miami Dolphins.

Und auch in dieser Spielzeit wird es am Feiertag für alle Shopping-Verrückten wieder dazu kommen, wenn die Kansas City Chiefs die Las Vegas Raiders empfangen (ab 21 Uhr im ran-Liveticker).

Übertragen wird die Partie in den USA kostenlos vom Streaminganbieter "Amazon" - im Rahmen des "Black Friday"-Deals. Um das Spiel sehen zu können, muss also nicht wie sonst ein Abonnement abgeschlossen werden.

Warum aber gibt es überhaupt am Tag nach Thanksgiving ein NFL-Spiel?

Geld spielt dabei eine große Rolle. Im Zuge ihres eine Milliarde US-Dollar teuren "Thursday Night Football"-Pakets verpasste es "Amazon", ein Spiel an Thanksgiving zu übertragen.